AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد شفيق نور الدين.. تعرف على عدد أبناء زعيم الفلاحين

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:35 ص
شفيق نور الدين
شفيق نور الدين
Advertisements
سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل شفيق نور الدين، الذي ولد في مثل هذا اليوم بمحافظة المنوفية عام 1911، ورحل عن عالمنا في 14 فبراير عام 1981، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، تاركًا عددا كبيرا من الأدوار التي لا تنسى في أعماله، رغم أنه لم يستحوذ على البطولة المُطلقة طوال تاريخه الفني. 

شفيق نور الدين، هو الموظف البسيط الذي يرتدي نظارة طبية ثقيلة، وبدلة بسيطة؛ ليبدو بطلا متواضعا، فهو صاحب الجسم النحيل المتهالك الذي يسير ببطء، فكان له أسلوب خاص، انفرد به، وتميز بأدائه عن باقي أبناء جيله. 

أطلق على شفيق نور الدين، عدة ألقاب، من بينها "زعيم الفلاحين"، و"الفنان الفلاح"، حيث إنه ولد في قرية (بجيرم) مركز قويسنا منوفية، فكان يعتز بأصله الريفي وتقاليده وعاداته، وكان لوالده الفضل الأول في عشق ابنه الفن، فقد كان يعمل تاجرًا للقطن، الأمر الذي جعله يتنقل بين العديد من البلدان، والتي كانت تعرض بها العروض المسرحية، حيث عشقها الطفل "شفيق"، وأنشأ مسرحًا صغيرًا في قريته، مع أصدقائه؛ لعب فيه دور الممثل والمخرج والمؤلف. 

تزوج الفنان الراحل شفيق نور الدين، في بداية حياته، من خارج الوسط الفني، وأنجب 6 أبناء، أحدهم هو الفنان المعروف نبيل نور الدين، وأخرى تُدعى «سمية» رحلت عن عالمنا في منتصف شهر يوليو الماضي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة ابنة الراحل شفيق نور الدين

فى عيد ميلاد عبد الله الرويشد.. عمره الحقيقي وعدد زيجاته

في ذكري ميلاد رشدي أباظة .. تفاصيل الزيجات الخمس لدنجوان السينما المصرية

ترشيحاتنا

الزمالك بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا.. ميدو يزف بشرى سارة لـ الفريق الأبيض

أسعار Chevrolet شيفروليه 2020 في مصر

الكف عن التعنت ضد الأهلي والزمالك.. أحمد مرتضى يوجه رسالة لـ اللجنة الخماسية بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

خرَّجته من السجن وبيهاجم لاعب الزمالك.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ أحمد بلال بعد هجومه على مصطفى محمد

مرتضى يلاعب الأهلي.. ميدو: وجود صالح جمعة مع كهربا خطر كبير

بداية من اليوم.. السعودية تسمح برحلات الطيران لبعض الفئات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرارته الجهنمية.. دليل قوي على وجود فضائيين فوق كوكب الزهرة

الحل الأخير لوحدته بعد وفاة زوجته.. عجوز يضع لافتة غريبة على نافذته.. صور

شاهد.. شاحنة لوري تدهس طفلًا صغيرًا وعددا من السيارات وتصطدم بمنزل| فيديو