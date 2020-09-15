أخويا وصاحبي.. يوسف الشريف يرد على تهنئة أمير كرارة له بعيد ميلاده

رد الفنان يوسف الشريف على تهنئة الفنان امير كرارة له بمناسبة عيد ميلاده الـ 42.





وكتب يوسف الشريف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏اخويا وصاحبي وعشرة العمر النجم الكبير امير كراره ...وانت طيب وبخير ودايمًا مكسر الدنيا"





وكان أمير كرارة، ظهر في فيديو قائلا: كل سنة و انت طيب يا حبيبي وصاحبي وعشرة عمري ٣٠ سنة، وإن شاء الله تكون سنة جميلة عليك وعلى مراتك وشغلك".





و احتفل الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده كما احتفلت به زوجته إنجى علاء.







