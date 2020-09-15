AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخويا وصاحبي.. يوسف الشريف يرد على تهنئة أمير كرارة له بعيد ميلاده

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:13 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
Advertisements
مصطفى كرم
رد الفنان يوسف الشريف على تهنئة الفنان امير كرارة له بمناسبة عيد ميلاده الـ 42. 

وكتب يوسف الشريف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏اخويا وصاحبي وعشرة العمر النجم الكبير امير كراره ...وانت طيب وبخير ودايمًا مكسر الدنيا" 

وكان أمير كرارة، ظهر في فيديو قائلا: كل سنة و انت طيب يا حبيبي وصاحبي وعشرة عمري ٣٠ سنة، وإن شاء الله تكون سنة جميلة عليك وعلى مراتك وشغلك".

و احتفل الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده  كما احتفلت به زوجته إنجى علاء.


ويصادف اليوم عيد ميلاد يوسف الشريف اليوم 14 سبتمبر بعيد ميلاده الـ42، حيث حقق يوسف نجاحًا لافتًا في الآونة الأخيرة من خلال تقديم العديد من الأعمال الدرامية المميزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جو رومانسي على البحر.. إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد يوسف الشريف

حنان مطاوع تهنئ يوسف الشريف بـ عيد ميلاده.. وزوجته تعلق على التهنئة | فيديو

ياسر جلال يتغزل في يوسف الشريف بمناسبة عيد ميلاده

بـ فيديو خاص .. هبة مجدى تهنئ يوسف الشريف بــ عيد ميلاده

عشرة 30 سنة .. أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد يوسف الشريف

متغيرتش زي ناس كتير.. راندا البحيري تحتفل بعيد ميلاد يوسف الشريف

ترشيحاتنا

الأمن يخلي مدرجات الأهلي والاتحاد السكندري باستاد برج العرب

خالد قاسم: منع البناء نهائيا فى مدن وأحياء بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.. فيديو

شاهد.. شاحنة لوري تدهس طفلًا صغيرًا وعددا من السيارات وتصطدم بمنزل| فيديو

حكم الصلاة بالفانلة الحمالات والشورت.. الأزهر للفتوى يجيب.. فيديو

الحل الأخير لوحدته بعد وفاة زوجته.. عجوز يضع لافتة غريبة على نافذته.. صور

أحمد حلمي يكشف من أين حصل على 40 ألف جنيه قيمة شبكة منى زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل الأخير لوحدته بعد وفاة زوجته.. عجوز يضع لافتة غريبة على نافذته.. صور

شاهد.. شاحنة لوري تدهس طفلًا صغيرًا وعددا من السيارات وتصطدم بمنزل| فيديو

تشابه غريب لموديلات 2021 بين لكزس LS وهيونداى النترا.. تعرف عليه