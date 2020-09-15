الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على 16 منتجا أمريكيا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تمديد الإعفاءات الجمركية على 16 منتجا أمريكيا؛ وذلك في محاولة لتنفيذ الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة والصين.





وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت تخفيف تحذيراتها بشأن السفر إلى الصين، وذلك مع انخفاض إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الصين.





وأصبحت الخارجية الأمريكية تنصح المواطنين بإعادة النظر في السفر إلى الصين، عقب نصحها الدائم سابقا بعدم السفر إليها.





وقالت الخارجية الأمريكية، إن الصين سمحت باستئناف غالبية الشركات والهيئات لعملها، بما في ذلك دور الحضانة والمدارس.



