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منوعات

قتل أباه وأمه بوحشية.. مجند حوثي يفتح النار على أسرته و أبناء قريته

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:11 ص
مسلح حوثي
مسلح حوثي
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عزة عاطف
تحمل اليمن من الدمار والخراب ما لا يحتمل، فبين القصف العشوائي لميليشيات الحوثي والخوف والفقر، هزت اليوم جريمة بشعة أرجاء مدينة الحديدة، بعدما فتح شاب النار على والديه وأردى جاره قتيلًا، بالإضافة إلى عدد من فتيات القرية بينهن أخته.

قام شاب جندته ميليشيات الحوثي يدعى «محمد علي عبدالله واصل» بإطلاق الرصاص الحي على والده وأمه في قرية الجراحي جنوب الحديدة، وعندما حاولا الاستغاثة بأحد الجيران، قام المجرم بقتله هو الآخر ثم فر إلى الخارج.

استكمل المجرم وحشيته بفنح النار على أهالي قريته وإصابة 3 فتيات كانت من بينهن أخته قبل فراره إلى مكان مجهول، وبحسب العربية نت فقد استقطبه الحوثيون وزجوا به داخل جبهات القتال على الساحل الغربي، وكان يشكو لأسرته معاناته من بعض الاضطرابات.

وكما يقولون "من قتل مرة قتل ألفا"، فبمجرد أن نشب خلاف بينه وبين أسرته، قام بتصفية أبوه وأمه المسنين، ولم يتم معرفة دوافع الجريمة حتى الآن.

وأكدت المصادر المقربة أن الضحايا القتلى هم: أمه المسنة وأبوه علي عبدالله واصل والعقيد حسن عبيد واصل وهو أيضا أحد أقاربه.
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