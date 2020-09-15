كوريا الجنوبية تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية، تسجيل 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أرقام أقل من 200 إصابة لليوم الـ13 على التوالي منذ 3 سبتمبر الجاري.





وذكر المركز - في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء - أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 22 ألفا و391 حالة، ومن بين الـ106 إصابات الجديدة، كانت هناك 91 إصابة محلية و15 إصابة وافدة من الخارج.





وأشار إلى أن (سول) وضواحيها شكلت 80 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة، وشهدت 13 مدينة وإقليم على مستوى البلاد ما عدا (سيجونج) باقي حالات الإصابة الجديدة.





ولفت إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا بمقدار 4 حالات إلى 367 حالة وفاة، وبلوغ نسبة الوفيات بكورونا 1.64%، وزيادة عدد حالات الشفاء بمقدار 389 حالة إلى 18,878 حالة، وانخفاض عدد المرضى الخاضعين للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 287 شخصا إلى 3,146 شخص.