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حوادث

لتسهيل الحركة.. خدمات مرورية بمحيط أعمال توسعات الطريق الدائري

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
كثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، من الخدمات المرورية بمناطق أعمال توسعات الطريق الدائري.


فيما تم نشر خدمات وأقوال ثابتة ومتحركة على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو؛ للتأكيد على ضرورة التواجد المروري الفعّال على الطرق السريعة، تنفيذًا لخطة الوزارة العمل على إيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية، والتواجد المستمر وشن الحملات المرورية لضبط الخارجين عن القانون.


وشدد مدير الإدارة العامة للمرور، على الحملات على مواقف السيارات وضبط المخالفين من السائقين في حالة عدم ارتداء الكمامة، وتحرير محاضر بالمخالفات.


وأشار اللواء محمود عبد الرازق إلى أن الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية تتم مراقبتها من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، مع الربط الفعّال بين الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة على هذه الطرق، وبين شرطة النجدة ووحدات الإسعاف والحماية المدنية للتدخل في حالات الطوارئ والحوادث، لاسيما إنقاذ السيارات من خلال سيارات الإنقاذ المجهزة وأوناش المرور.


وتنفيذًا لخطة وزارة الداخلية لوضع حلول للمشكلات المرورية، تم تكثيف التواجد المروري على جميع الطرق الصحراوية الرابطة بين المحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والسويس، وكذلك الطريق الدائري بجميع قطاعاته والطريق الإقليمي، عن طريق الدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الثابتة والمتحركة وسيارات الدفع الرباعي والأوناش ودراجات المرور.


وتتضمن الخطة المرورية؛ التنسيق التام مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط مع غرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية.


ويتم نشر أكمنة مرورية للكشف على صلاحية الإطارات، وضبط مخالفي الحمولة من قائدي سيارات النقل، وكذلك ضبط سيارات الربع نقل التي تستخدم لنقل الركاب في الصندوق الخلفي لها.


وتواصل الإدارة العامة للمرور، تنفيذ خطتها على الطرق السريعة والصحراوية بنشر أكمنة مرورية لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر، لاسيما مخالفي السرعات القانونية المقررة من خلال أكمنة رادار ثابتة ومتحركة.


وحفاظا على الأرواح وللتدخل في حالات الطوارئ، دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة.
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