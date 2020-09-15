شهر التوعية عن المرض.. طريقة جديدة للتغلب على سرطان الدم





فابيضاض الدم النقوي الحاد هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الدم الحاد، و تحدث بعض أشكال ابيضاض الدم النقوي الحاد (AML) عند الأطفال ، بينما تكون الأشكال الأخرى أكثر انتشارًا عند البالغين فوق سن الستين، ومن بين المرضى الذين يعانون من أشد أشكال ابيضاض الدم النقوي الحاد (AML) ، يبقى أقل من واحد من كل ستة على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بعد التشخيص.