شهر التوعية عن المرض.. طريقة جديدة للتغلب على سرطان الدم

يخصص شهر سبتمبر للتوعية بسرطان الدم ويزعم العلماء أنهم وجدوا طريقة جديدة للتغلب على سرطان الدم الحاد عن طريق إزالة بروتين مؤيد للبقاء من خلايا سرطان الدم النخاعي الحاد.
وقال فريق في معهد والتر وإليزا هول للبحوث الطبية، إنه اكتشف أن ابيضاض الدم النخاعي الحاد (AML) ، هو شكل عدواني من سرطان الدم مع تشخيص سيئ ، وعرضة للأدوية التي تستهدف بروتين Mcl-1 ، الجينات والتطور.
فابيضاض الدم النقوي الحاد هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الدم الحاد، و تحدث بعض أشكال ابيضاض الدم النقوي الحاد (AML) عند الأطفال ، بينما تكون الأشكال الأخرى أكثر انتشارًا عند البالغين فوق سن الستين، ومن بين المرضى الذين يعانون من أشد أشكال ابيضاض الدم النقوي الحاد (AML) ، يبقى أقل من واحد من كل ستة على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بعد التشخيص.
"الأهم من ذلك ، أن خلايا الدم غير السرطانية كانت أقل عرضة للوفاة عندما استنفد مكل -1. وهذا يعني أنه إذا تم تطوير مثبطات Mcl-1 ، فقد تكون هناك "نافذة علاج" يتم فيها قتل خلايا AML ، في حين يمكن الحفاظ على خلايا الدم الطبيعية الضرورية للصحة ، مما يساعد المرضى على التعافي من العلاج بشكل أفضل ".