لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية.. إعدام 45 ألف علبة سجائر بشمال سيناء

، القرارات الصادرة عن النيابة العامة بإعدام أحراز قيود مخازن الجمارك بالمحافظة فى عدة محاضر. نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء عدة









وتم تنفيذ قرارات 9 محاضر، والتي تتضمن إعدام ٤٥٥١٠ علب سجائر مختلفة الأنواع ، و٢٨ كيس معسل، و١٢ سيجارا، لعدم مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الصحية، ولعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمى.







وقد ترأس اللجنة محمد فرحان عيد، مراقب عام الأغذية، والسيد محمود فراج وعرفات موسى، مراقبو أغذية المديرية، والسيد أحمد وجيه، مفتش أغذيه المديريه ، واشترك فى اللجنة من إدارة الجمارك كل من: مصطفى سليمان، ومصطفى محمود ، ومحمد وليد، وسيد أحمد خطابى.







وتواصل إدارة مراقبة الأغذية تنفيذ

وتواصل إدارة مراقبة الأغذية تنفيذ حملات تفتيش على الأسواق التجارية بمختلف مدن المحافظة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين بالمحافظة.



