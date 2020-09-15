AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية.. إعدام 45 ألف علبة سجائر بشمال سيناء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:16 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
احمد صالح
نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، القرارات الصادرة عن النيابة العامة بإعدام أحراز قيود مخازن الجمارك بالمحافظة فى عدة محاضر.


وتم تنفيذ قرارات 9 محاضر، والتي تتضمن إعدام  ٤٥٥١٠ علب سجائر مختلفة الأنواع ، و٢٨ كيس معسل، و١٢ سيجارا، لعدم مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الصحية، ولعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمى.


وقد ترأس اللجنة محمد فرحان عيد، مراقب عام الأغذية، والسيد محمود فراج وعرفات موسى، مراقبو أغذية المديرية، والسيد أحمد وجيه، مفتش أغذيه المديريه ، واشترك فى اللجنة من إدارة الجمارك كل من: مصطفى سليمان، ومصطفى محمود ، ومحمد وليد، وسيد أحمد خطابى.


وتواصل إدارة مراقبة الأغذية تنفيذ حملات تفتيش على الأسواق التجارية بمختلف مدن المحافظة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين بالمحافظة.


ويتم المرور على المنشآت والمحال لمراقبة الأغذية والمأكولات وتوعية العاملين بها بمخاطر فساد الأغذية والمشروبات وآثارها على صحة الإنسان، إلى جانب التنبيه على جميع المنشآت الغذائية باتخاذ الإجراءات الوقائية، والتنبيه على جميع متداولى الأغذية باتباع الممارسات الصحية الجيدة فى تداول الأغذية وتخزينها ونقلها.


اقرأ أيضا:
هذه الحالات مستثناة من قرار وقف التراخيص والبناء بالعريش.. تعرف عليها


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 54 طن أغذية مجهولة المصدر بكفر صقر في الشرقية ..صور

مرفوضة معمليا.. إعدام 28 طن زيت وتوابل مستوردة في بلبيس والعاشر

ضبط مصنع منتجات ألبان مخالف بالقنايات في الشرقية.. صور

حملات تفتيش بأسواق العريش لضبط الأغذية الفاسدة

إعدام أغذية فاسدة وتحرير محاضر لمنشآت مخالفة في الوادي الجديد

إعدام 123 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بالعريش

ترشيحاتنا

فحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية بطلة القاء رضيع فى الشارع بأوسيم.. صور

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

عماد متعب يقدم مقترحا للحد من رحيل اللاعبين المفاجئ عن الأهلي.. فيديو

الكويت تتلقى عرضا روسيا لتوريد لقاح كورونا

بـ 49 صوتًا.. مرشح مصر يحصد أعلى الأصوات في انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

رغم حرارته الجهنمية.. دليل قوي على وجود فضائيين فوق كوكب الزهرة

AdvertisementS

بـ 49 صوتًا.. مرشح مصر يحصد أعلى الأصوات في انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

كم يوما يسأل الميت في القبر وهل يشعر بمن يزوره؟ أسرار لا تعرفها عن البرزخ

في ذكرى ميلاده.. قصة رحيل مخلص البحيري بـ حادث سير مأساوي

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

هل الميت يشعر بمن يبكي عليه ؟.. 7 حقائق عن أهل القبور لا يعرفها كثيرون

الزمالك بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا.. ميدو يزف بشرى سارة لـ الفريق الأبيض

فيديو جراف| لماذا تم بيع سيارة ملك الأردن المصفحة؟

بعد مباراة الأهلي والاتحاد.. هاشتاج #ابراهيم_نور_الدين يتصدر تويتر

في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. قصة خلافه مع عبد الحليم حافظ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين الدانتيل لإطلالة أنثوية رائعة.. صور

توقف عن السير فورا عند ظهور هذه العلامة فى سيارتك

غريبة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف إطلالات ياسمين رئيس في عيد ميلادها