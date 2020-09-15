برلماني: مشروع مستقبل مصر يؤكد اهتمام الدولة بالزراعة

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن مصر تهتم الفترة الأخيرة بالمشروعات الزراعية، وخاصة في ظل التراجع الكبير في مساحة الأراضي الزراعية في مصر، مشيرًا إلى أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي زادت المساحة المزروعة في مصر لـ9.4 مليون فدان في عام 2020.





وأوضح أن القيادة السياسية حرصت على إطلاق مشروع "مستقبل مصر"، والذي يهدف إلى تعظيم الإنتاج الزراعي من المحاصيل الرئيسية عن طريق استصلاح وزراعة أجزاء من الصحراء الغربية، ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عما يتيحه من فرص واعدة للاستثمار الزراعي بتلك المنطقة.





وذكر أن الدولة المصرية تسعى إلى النهوض في كل المجالات الاقتصادية وتحقيق نقلة نوعية في الحياة المعيشية للمواطن المصري، بالإضافة إلى محاولة الدولة المصرية استصلاح وزراعة مليون فدان والتي كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العمل به.





وأكد أن المشروعات الزراعية لها فوائد عديدة على مصر، فهي تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بالإضافة إلى التوسع في المجال الصناعي، موضحا أن بعض المحاصيل يمكن استخدامها في الصناعة.