توافق مصر وأرمينيا على أهمية تقويض التدخل الخارجية في المنطقة ..يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء، ومنها:
"صدى البلد "
السيسي يستقبل وزير خارجية أرمينيا .. توافق على تقويض التدخل الخارجي بالمنطقة .
"الأهرام"
وزير الخارجية يشارك في المائدة المستديرة لمجموعة "الإيكونوميست" لمناقشة الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط .
"المصري اليوم "
المتحدث العسكري : مصر تواصل إرسال المساعدات الغذائية للمتضررين من السيول بالسودان .
"أخبار اليوم"
الصحة : تسجيل 168 حالة إيجابية بكورونا ..و13 وفاة .
"الشروق "
الوزراء : نبحث تحديد موعد لإغلاق المحال التجارية والمطاعم بشكل دائم .
"اليوم السابع "
وزير الري يلتقي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب
بدء العام الدراسي 2021 بالمدارس الدولية مع تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية .
"الجمهورية "
وزير التضامن ومحافظ الإسكندرية يفتتحان المعرض الدائم للحرف اليدوية التراثية "بداية " .
"الشرق الاوسط "
تصاعد استهداف الوجود التركي في شمال سوريا
"سكاي نيوز عربية "
تقارير عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أمريكية ..وبومبيو يرد