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توك شو

توافق مصر وأرمينيا على أهمية تقويض التدخل الخارجية في المنطقة ..يتصدر نشرة صباح البلد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:20 ص
نشرة اخبار صباح البلد
نشرة اخبار صباح البلد
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء، ومنها:

"صدى البلد "

السيسي يستقبل وزير خارجية أرمينيا .. توافق على تقويض التدخل الخارجي بالمنطقة .

"الأهرام" 
وزير الخارجية يشارك في المائدة المستديرة لمجموعة "الإيكونوميست" لمناقشة الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط .

"المصري اليوم "
المتحدث العسكري : مصر تواصل إرسال المساعدات الغذائية للمتضررين من السيول بالسودان .

"أخبار اليوم"

الصحة : تسجيل 168 حالة إيجابية بكورونا ..و13 وفاة .

"الشروق "

الوزراء : نبحث تحديد موعد لإغلاق المحال التجارية والمطاعم بشكل دائم .

"اليوم السابع "

وزير الري يلتقي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب 

بدء العام الدراسي 2021 بالمدارس الدولية مع تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية .

"الجمهورية "

وزير التضامن ومحافظ الإسكندرية يفتتحان المعرض الدائم للحرف اليدوية التراثية "بداية " .

"الشرق الاوسط "

تصاعد استهداف الوجود التركي في شمال سوريا 

"سكاي نيوز عربية "

تقارير عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أمريكية ..وبومبيو يرد 







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