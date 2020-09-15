مصر تحتل المرتبة الأخيرة عالميا في معدل انتشار كورونا.. كوفيد-19 يضرب السجن المركزي في لبنان.. وترامب يهدد إيران بهجوم أقوى ألف مرة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

سالم النواف رئيسا لأمن الدولة بالكويت

ترامب: أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة سيواجه برد «أقوى ألف مرة»

مقتل 4 عناصر من الجيش اللبناني إثر مداهمة خلية إرهابية

كورونا يضرب السجن المركزي في لبنان









سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.









وأبرزت صحيفة "الأنباء"، ما أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح أمس تغييرا محدودا ظهرت ملامح أولية منه خلال الساعات الماضية، حيث تم تعيين اللواء الشيخ سالم النواف رئيسا لجهاز أمن الدولة بدرجة وكيل وزارة بدلا من اللواء عزيز سويلم الذي عين وكيلا مساعدا لمكتب وزير الداخلية، كما تم تعيين العميد محمد العبيد مديرا عاما لجهاز أمن الدولة نقلا من منصبه مديرا عاما لمكافحة المخدرات بدلا من العميد طلال الصقر‬ الذي تم وقفه عن العمل.









أما صحيفة "الجريدة" فذكرت أنه بسبب ارتفاع مؤشرات إصابات "كورونا" مرة أخرى من جراء الانفلات السلوكي وعدم الالتزام بالاحترازات الصحية، قرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس، تمديد المرحلة الرابعة من عودة الحياة الطبيعية، وتأجيل الانتقال إلى الخامسة، حتى إشعار آخر.









وفي الشأن المصري، قالت صحيفة "الوطن"، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.









واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالى لمواجهة فيروس كورونا حتى اليوم، من حيث إجمالى عدد حالات الشفاء وإجمالى عدد المصابين وحالات الإصابة الجديدة.









وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة من 5 – 11 سبتمبر الجارى شهدت انخفاضا طفيفا فى معدل الإصابة مقارنة بالأسبوع السابق عليه، موضحة أنه تم عقد مقارنة لعشرين دولة من الدول الأبرز من حيث انتشار فيروس كورونا والتى بينت أن معدل انتشار فيروس كورونا فى مصر يحتل المرتبة الأخيرة.









وفي الشأن العربي، ضرب فيروس كورونا سجن رومية المركزي في لبنان، ليتحول السجن المكتظ بالأصل إلى مادة سجلية إثر التخوف من انتشار الفيروس بين السجناء والقوى الأمنية.









وأعلنت القوى الأمنية عن إصابة 13 نزيلًا وتسعة عناصر أمنيين، حيث عملت على عزل السجناء المصابين داخل مبنى في السجن المركزي كان جهّز للحجر.









وأضافت أن الوضع الصحي داخل السجن تحت السيطرة، وقد أجريت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة فحوصات الـ «PCR» لعدد كبير من السجناء، ولكل من أفاد أو بدا عليه أي عارض من عوارض فيروس كورونا.









فيما أفادت صحيفة "الأنباء"، بمقتل أربعة عناصر من مخابرات الجيش اللبناني ليل أمس الأول، خلال مداهمة نفذتها دورية من مخابرات الجيش للقبض على خالد التلاوي، وهو قائد الخلية الإرهابية التي نفذت جريمة قتل ثلاثة شبان في بلدة كفتون، في منطقة الكورة في شمال لبنان.









عالميًا، ذكرت صحيفة "الراي" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر اليوم، الثلاثاء، إيران من مغبة شن أي هجوم على الولايات المتحدة، متوعدًا بأن رد الولايات المتحدة عليها سيكون «أقوى ألف مرة».









يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأن طهران خططت لاغتيال سفيرة أمريكية انتقامًا لمقتل الجنرال قاسم سليماني.









وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" إن "أي هجوم من جانب إيران، أيًا يكن شكله، ضد الولايات المتحدة سيجابه برد على إيران سيكون أقوى بألف مرة".









ومن الصحيفة ذاتها، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي سجل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 14 سبتمبر، نزولا من عشر حالات في اليوم السابق.









وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.







