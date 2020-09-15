نشرة مرور الجيزة.. كثافات بمحور صفط اللبن وشارع الهرم

استعرضت مصادر أمنية الحالة المرورية الصباحية اليوم، الثلاثاء، في شوارع وميادين محافظة الجيزة.









وأشارت المصادر إلى ارتفاع الكثافات المرورية في شارع الهرم في القادم من مناطق الطالبية وحتى ميدان الجيزة.









كما تظهر كثافات مرورية في شارع فيصل باتجاه كوبري فيصل حتى مناطق ميدان الجيزة.









ويشهد كورنيش النيل استقرارا في الحالة المرورية على مناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي والدقي والعجوزة والكيت كات، مع كثافات مرورية بمناطق امبابة.









كما ظهرت كثافات مرورية على محور ٢٦ يوليو في القادم من مناطق ميدان لبنان وحتى مناطق الزمالك.









فيما تستقر الحالة المرورية في شارع البطل أحمد عبد العزيز وشارع جامعة الدول العربية، وكوبري ٦ أكتوبر بالعجوزة.









ويشهد محور صفط اللبن كثافات مرورية مرتفعة في القادم من الطريق الدائري وحتى مناطق جامعة القاهرة.