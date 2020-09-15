المقاصة يسعى لمواصلة انتفاضته أمام نادي مصر بـ الدوري.. الليلة

يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره نادي مصر اليوم، الثلاثاء، في تمام السادسة مساءً، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الممتاز.









ويسعى فريق مصر المقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلال لمواصلة انتفاضته الأخيرة في الدوري بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، للتقدم إلى المركز السادس.









ولم يتذوق مصر المقاصة طعم الخسارة في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الممتاز، حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في لقاء وحيد.









في المقابل، يطمح نادي مصر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام كتيبة إيهاب جلال، للحفاظ على حظوظه الضعيفة، في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.









ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد نادي مصرفي المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 19 نقطة.









ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الإسماعيلي مع المقاولون العرب، في تمام الثامنة والنصف مساء.