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أخبار العالم

الكويت تتلقى عرضا روسيا لتوريد لقاح كورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
الكويت تعلن بشرة
الكويت تعلن بشرة سارة بخصوص لقاح كورونا
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سمر صالح
أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الثلاثاء،عن تلقيها عرضا من روسيا لتوفير اللقاح الروسي "سبوتنيك"، الذي يقي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت مصادر كويتية في تصريحات لصحيفة الأنباء الكويتية، أن الجانب الروسي قدم معلومات كاملة حول آلية الاتفاق، من حيث كمية الصادرات، ومواعيد تسليمها وأسعارها والجداول الزمنية للتسليم.

وأظهرت المصادر أن الجانب الروسي أكد في مخاطبته للسلطات الكويتية، أنه لن يتم نقل اللقاح إلى الأطراف المشترية، إلا بعد اعتماده بالشكل التام والنهائي من قبل الروس والجهات المعنية للدول المستوردة.

وأكدت المصادر أن الجانب الكويتي يدرس العرض الروسي في توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا، ويراقب آخر تطوراته في المراحل التجريبية الأخيرة؛ لمعرفة مدى إمكانية شرائه من عدمه بعد ظهور النتائج النهائية.
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الكويت تتلقى عرضا روسيا لتوريد لقاح كورونا

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