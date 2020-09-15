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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعيد فتح مدارسها الأسبوع المقبل بعد تراجع معدل الإصابات بكورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة التعليم الكورية الجنوبية أن كل المدارس في مدينة (سول) والمدن المجاورة لها ستستأنف الحصص الدراسية المباشرة في المدراس، بدءا من الأسبوع المقبل، بعد أن تراجعت معدلات عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مؤخرا.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إعلان تخفيف إرشادات التباعد الاجتماعي أمس الأول الأحد، في ظل تناقص أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وزيادة سوء الأوضاع الاقتصادية.
وأوضحت أن الصفوف الأخيرة من المرحلة الثانوية ستتحول إلى نظام مشترك من التعليم عن بعد والتعليم المباشر ابتداء من يوم الاثنين المقبل، في الوقت الذي ينهي فيه الطلبة جدولهم الأكاديمي العادي ويستعدون للامتحان الوطني للقبول بالجامعات المقرر انعقاده في ديسمبر القادم، وأفادت الوزارة بأن المدارس لها حرية تحديد نوعية التعليم المقدم للصفوف الأخيرة من المرحلة الثانوية.
وأشارت إلى أنه يتعين على جميع الطلبة في منطقة العاصمة العظمى تلقي الدروس افتراضيا منذ يوم 26 أغسطس، وتم تمديد هذا الإجراء الذي كان من المفترض أن ينتهي في يوم 11 سبتمبر إلى يوم 20 للتحكم في أعداد الإصابة.
وبموجب القرار، يطلب من المدارس في جميع أنحاء البلاد تحجيم عدد الحضور وفقا لتدابير مكافحة الفيروس، حيث يسمح بحضور ثلث الكثافة المعتادة في مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والثلثين في المرحلة الثانوية لضمان التباعد الاجتماعي.


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