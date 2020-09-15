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أمان لكل ست .. مايا مرسي : هذه هدية مصر ليكوا ولأولادكم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
الدكتورة مايا مرسي،
الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، تقريرا عن توزيع المجلس القومي للمرأة شهادات امان لسيدات حي الاسمرات، تخفيفا لمعاناتهم وتحسين اوضاعهم المعيشية.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن شهادات امان هي امان لكل مرأة مصرية، وهي مبادرة موجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، معقبة: "ديه هديه من الدولة لـ سيدات مصر بداية من 2017".

وتابعت مايا مرسي، انه تم توزيع 3 الاف شهادة على سيدات من حي الاسمرات، موضحة ان الهدف من تلك الشهادة هو ان يكون لكل امرأة سند وعائد مادي في اي ظروف واي وضع.

واشارت الى ان بعد وفاة المرأة صاحبة الشهادة يحق لابنائها الاستفادة منها.

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