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فن

شاهد | أحمد العوضي يستعرض عضلاته بتمرينات البوكس العنيفة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:11 ص
احمد العوضي
احمد العوضي
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ميرنا محمود
شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره بفيديو جديد من الجيم عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر أحمد العوضي  وهو يستعرض عضلاته بممارسة رياضة البوكس داخل صالة الألعاب الرياضية.

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يذكر أن العوضي شارك في رمضان المنقضي بمسلسل "الاختيار" ويدور حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجي".
شاهد | أحمد العوضي يستعرض عضلاته بتمرينات البوكس العنيفة
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