تعرف على أهم مناطق انقطاع وضعف المياه بالقاهرة والجيزة ومواعيدها

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة 12 ساعة

لأعمال الصيانة.. ضعف المياه بمدينة العبور لمدة 12 ساعة





يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه، خدمة التعرف على مناطق انقطاع وضعف المياه بالقاهرة والجيزة وأهم المناطق بالعاصمة خلال اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.





وفي هذا الصدد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (كفر غطاطي – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتي المنصورية ) وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020 حتي الساعة السادسة من صباح يوم غدا الأربعاء الموافق 16/9/2020 ، وذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها.





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وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .





وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.





كما أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – عمارات الفاروقية – قطاع الأمن المركزي – تقسيم عمر ابن الخطاب – اسكانات السلام المختلفة – النهضة بالكامل ) وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15-9-2020 وحتى الساعة العاشرة صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 16 -9 -2020 نظرا لتنفيذ أعمال صيانة داخل محطة مياه العبور .

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .





كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.





على جانب آخر، أعلن المهندس أحمد عمران ، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور،عن ضعف المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة الـ10 مساء اليوم الثلاثاء 15/9/2020 وحتى الساعة الـ10 من صباح غد الأربعاء.