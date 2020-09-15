AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحصين 30 ألفًا و155 طائرًا وتطهير 9 أسواق في كفر الشيخ

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
مزراع دواجن
مزراع دواجن
Advertisements
محمود زيدان
نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، قوافل بيطرية للرش الجماعي بمراكز ومدن المحافظة، للقضاء على الطفيليات الخارجية بالماشية، وحملات لتحصين الطيور من الأمراض الوبائية.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور عبدالستار شعوط، مدير إدارة الرعاية والعلاج. 

وأثنى محافظ كفر الشيخ، على الجهود التي تقوم بها مديرية الطب البيطري من تنظيم قوافل للحفاظ على الثروة الحيوانية، من أعمال  رش جماعي للماشية بالوحدات البيطرية، وأعمال تحصين الطيور.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن عدد الطيور التي حُصنت ضد الأمراض الوبائية 30155 طائرًا، بالإضافة إلى تطهير 9 أسواق، و12 رياشة. 

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه وجه باستمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكل مراكز ومدن المحافظة، ورش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيطرى البحيرة: علاج 3796 رأس ماشية وتحصين 146 ألفا من الحيوانات والطيور ضد الجدرى

بيطري الشرقية تحصين 325 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور

تحصين 37 ألف طائر وضبط عبوات بيطرية مجهولة في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

هوس حب الشهرة والمال.. خط نجدة الطفل: مقلب أحمد حسن وزينب سخيف وغير مقبول

الخطيب يحسم موقف رينيه فايلر خلال أيام

ورديتان.. رئيس الوزراء يكلف بزيادة عدد الموظفين لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

غريبة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف إطلالات ياسمين رئيس في عيد ميلادها

قصف جبهة.. محمد رمضان يرد على سخرية أحمد الفيشاوي منه

أنت أبويا ونفسي أشوفك.. شاهد رسالة من مريض سمنة للرئيس السيسى

AdvertisementS

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

بـ 49 صوتًا.. مرشح مصر يحصد أعلى الأصوات في انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

النقض ترفض طعن صفوت الشريف في اتهامه بالكسب غير المشروع

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

شوبير يكشف تطورات إصابات كورونا فى الأهلي وموقف صفقة جديدة

بسبب الشورت.. إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لنهاية الموسم

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

التضامن تبدأ صرف مساعدات كرامة.. اليوم

شاهد.. القبض على "شاب تيك توك" يلقي زجاجات مياه على السيارات في القاهرة لزيادة المشاهدة

"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الذكرى الـ108 لميلاده.. أشهر إفيهات أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين| نوستالجيا

مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور

أسعار و مواصفات رينو داستر renault duster اليوم في مصر .. صور