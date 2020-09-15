تحصين 30 ألفًا و155 طائرًا وتطهير 9 أسواق في كفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ ، قوافل بيطرية للرش الجماعي بمراكز ومدن المحافظة، للقضاء على الطفيليات الخارجية بالماشية، وحملات لتحصين الطيور من الأمراض الوبائية.





جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه ، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور عبدالستار شعوط، مدير إدارة الرعاية والعلاج.





وأثنى محافظ كفر الشيخ، على الجهود التي تقوم بها مديرية الطب البيطري من تنظيم قوافل للحفاظ على الثروة الحيوانية، من أعمال رش جماعي للماشية بالوحدات البيطرية، وأعمال تحصين الطيور.





وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن عدد الطيور التي حُصنت ضد الأمراض الوبائية 30155 طائرًا، بالإضافة إلى تطهير 9 أسواق، و12 رياشة.





وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه وجه باستمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكل مراكز ومدن المحافظة، ورش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.





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