AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دي ممكن تخنق.. ميدو: مش فاهم ليه يرجعوا الأولاد للمدارس بالكمامة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أعرب أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، عن انزعاجه من عودة الأولاد للدراسة بالمدارس خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: "مش فاهم ليه رجعوا الاولاد المدارس بالكمامه.. الكمامه دي ممكن تخنق الاولاد مع المجهود اللي بيعملوه!!.. كنت افضل ان  الطلاب يكملوا اونلاين لغاية ما يلاقوا ال vaccine Syringe #Covid_19". 


كان أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق أثنى على فريق المقاولون العرب تحت قيادة مدربه عماد النحاس، مشددا على أنه أول فريق في مصر يطبق نظام التدريبات عن بعد، أثناء فترة كورونا؛ مما جعل الفريق جاهز بدنيا.

وأشار ميدو إلى أن مجلس إدارة المقاولون يسير بنظام رائع وفقا لخطة مُحكمة الأمر الذي ساهم في ظهور الفريق بشكل مميز خلال الدوري الموسم الحالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذا السبب.. أحمد عيد: مش هقدر أنزل بوست لكل لاعب وإداري من المصابين بكورونا

ميدو لمتابعيه: «‏النهاردة اخدت أهم قرار في حياتي»

المقاولون: أيمن حفني لاعب غير ملتزم.. وتجاهلنا لمدة 3 أشهر

المقاولون يكشف سر تطور الفريق مع عماد النحاس

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

ميدو يثني على منظومة المقاولون العرب وينتقد مواجهة إنبي وسموحة

ترشيحاتنا

فيديو جراف| لماذا تم بيع سيارة ملك الأردن المصفحة؟

بينهم واحدة للتجارة الحرة .. الإمارات وإسرائيل تدرسان توقيع 8 اتفاقات اقتصادية

الحكومة عن إغلاق المقاهي والكافيهات: شائعة بلا أساس

مدير الصندوق الروسي: مصر مركز لإمداد إفريقيا بلقاح سبوتنيك 5 لعلاج كورونا

في ذكرى ميلاد شفيق نور الدين.. تعرف على عدد أبناء زعيم الفلاحين

هدية العروس عند الأردنيين| ديانا كرزون تتلقى «نُقطة فرحها» من أحد المعازيم.. شاهد

AdvertisementS

شوبير يكشف تطورات إصابات كورونا فى الأهلي وموقف صفقة جديدة

بسبب الشورت.. إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لنهاية الموسم

"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

الزمالك بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا.. ميدو يزف بشرى سارة لـ الفريق الأبيض

الخطيب يحسم موقف رينيه فايلر خلال أيام

بعد مباراة الأهلي والاتحاد.. هاشتاج #ابراهيم_نور_الدين يتصدر تويتر

عنده أزمة ويجب إعادة حساباته.. شوبير يعلق على أداء إبراهيم نور الدين فى مباراة الأهلى والاتحاد

قبل ساعات من مواجهة إف سي مصر.. رعب فى المقاصة بسبب إيهاب جلال

لو بإيدي كنت حبسته...عماد متعب يوجه رسالة لـ صالح جمعة

خرَّجته من السجن وبيهاجم لاعب الزمالك.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ أحمد بلال بعد هجومه على مصطفى محمد

ضياء السيد: الأهلي لا يحتاج أليو بادجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الذكرى الـ108 لميلاده.. أشهر إفيهات أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين| نوستالجيا

مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور

أسعار و مواصفات رينو داستر renault duster اليوم في مصر .. صور