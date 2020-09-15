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رياضة

بعد انضمامه إلى بشكتاش.. دي سوزا يشكو أهلي جدة في الفيفا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
دي سوزا
دي سوزا
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محمد السعيد
قدم البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب فريق بشكتاش التركي شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي أهلي جدة السعودي.

كان دي سوزرا فسخ تعاقده مع اتحاد جدة من طرف واحد موخرا، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ووقع على عقود انضمامه إلى بشكتاش التركي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن وكيل دي سوزا تقدم بشكوى رسمية في الفيفا ضد نادي أهلي جدة، بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية في موعدها.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب سبق وأن حصل على وعود متكررة من إدارة أهلي جدة بسداد مستحقاته وهو ما لم يحدث، مما أجبر اللاعب فسخ عقده.

يذكر أن فريق أهلي جدة تأهل رسميا إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الشرطة العراقي بهدف دون رد، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالث من دور المجموعات.
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