نشرة المرأة.. انتبه لهذه الأعراض قبل شهر من الإصابة بالنوبة القلبية ورانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:
أضرار الزنجبيل هي أكثر ما يجهله الكثير، وذلك بسبب فوائده العديدة، التي لا تعد، وبالرغم من ذلك إلا أن أضرار الزنجبيل غير متوقعة فهو مضر للكلى والمعدة والرحم.
فوائد التين الشوكى .. تقوية جهاز المناعة وضبط مستويات السكر فى الدم تعد من أبرز فوائد التين الشوكى الأخرى، فضلا عن فوائده في علاج مشاكل المعدة، ونقدم إليك أبرز فوائد التين الشوكى لصحتك وهو ما سيجعلك تحرصين على تناول ثمرة يوميا على الأقل.
قبل شهر من الإصابة بالنوبة القلبية سيحذرك جسمك بـ إشارات تجهلها الكثير من النساء، ونقدم إليك أبرز أعراض النوبات القلبية، وكيف تحمين نفسك من الإصابة.
بفستان أصفر.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أمام الأهرامات.
وتألقت رانيا يوسف بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا باللون الأصفر منقوشا باللون الأسود يبرز أنوثتها مع ربط الحزام بطريقة بسيطة على منطقة الخصر.