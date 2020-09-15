التحريات تكشف حقيقة تهديد شاب بالانتحار من أعلى سور جامعة القاهرة

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة، تفاصيل القاء شاب زجاجات فارغة من أعلى سور جامعة القاهرة، الملاصق للمترو" حيث تبين انه متسول".





وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة ، مع تناقل أنباء حول تهديد الشاب بالانتحار قفزا من الأعلى ، الأمر الذي نفته مصادر أمنية، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف سريعا دون حدوث إصابات، وتم اقتياده للقسم للتحقيق.





ورصدت المتابعة الأمنية ، تداول مقطع فيديو لشاب يرتدي "فانلة وبرمودة" أعلى السور جامعة القاهرة (باب كلية دار العلوم) الملاصق لكوبري المشاة الخاص بمحطة مترو جامعة القاهرة، ممسكا بزجاجات فارغة مهددا المارة والمترددين على الجامعة.





وانتقلت قوة من قسم شرطة الجيزة إلى محل البلاغ، وتم إقناع الشاب بالنزول، والتحفظ عليه تمهيدا لسماع أقواله، والوقوف على أسباب ارتكابه للواقعة.