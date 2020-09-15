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أخبار العالم

الحريق الثالث في أسبوع.. لبنان يتصدر تويتر بعد حريق بالحي التجاري

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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منار نور
اندلع صباح اليوم حريق، في مبنى قيد الإنشاء من تصميم المهندسة المعمارية البريطانية العراقية زها حديد في وسط العاصمة اللبنانية.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى #لبنان، ليتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

وجاءت أبرز التعليقات ضمن الهاشتاج كالتالي:
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