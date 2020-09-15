الحريق الثالث في أسبوع.. لبنان يتصدر تويتر بعد حريق بالحي التجاري

حريق، في مبنى قيد الإنشاء من تصميم المهندسة المعمارية البريطانية العراقية زها حديد في وسط العاصمة اللبنانية.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى #لبنان، ليتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .





وجاءت أبرز التعليقات ضمن الهاشتاج كالتالي:

هل من قرار لتحويل #لبنان الى ما يشبه قطاع غزة

عزلة دولية، قوات دولية على المعابر، عقوبات...

الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت #بيروت #beirut #Lebanon #zahahadid — Tarek J. Kahil 🇱🇧 (@tarekjkahil) September 15, 2020

يطلقون النار على المتظاهرين، ومن ثم يستدعون الإعلاميين والناشطين الذين طالبوا بالمحاسبة إلى النيابة العامة بدل محكمة المطبوعات. الحرية في #لبنان في خطر، ولكن ستبقى الكلمة أقوى من أي قمع.@DimaSadek @Riadtawk @ FaroukYacoub — Samy Gemayel (@samygemayel) September 15, 2020