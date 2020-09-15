الحريق الثالث في أسبوع.. لبنان يتصدر تويتر بعد حريق بالحي التجاري

اندلع صباح اليوم حريق، في مبنى قيد الإنشاء من تصميم المهندسة المعمارية البريطانية العراقية زها حديد في وسط العاصمة اللبنانية.
هل من قرار لتحويل #لبنان الى ما يشبه قطاع غزة— Tarek J. Kahil 🇱🇧 (@tarekjkahil) September 15, 2020
عزلة دولية، قوات دولية على المعابر، عقوبات...
الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت #بيروت #beirut #Lebanon #zahahadid
يطلقون النار على المتظاهرين، ومن ثم يستدعون الإعلاميين والناشطين الذين طالبوا بالمحاسبة إلى النيابة العامة بدل محكمة المطبوعات. الحرية في #لبنان في خطر، ولكن ستبقى الكلمة أقوى من أي قمع.@DimaSadek @Riadtawk @ FaroukYacoub— Samy Gemayel (@samygemayel) September 15, 2020
ان الفساد هو احتلال #لبنان #مرفأ_بيروت pic.twitter.com/EZrhw9C7Gw— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) September 10, 2020
حريق آخر في #لبنان والسؤال ماذا يريد السياسيون من هذا المشهد!— محمد جمال هلال (@gamal_helal) September 15, 2020
وهل سياسة حرق كل شيء هي اللغة المتبعة في بلد تعيش فوضي المافيا السياسية! pic.twitter.com/LtfIw3ZRq0