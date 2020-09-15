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توك شو

مكرم محمد أحمد: لابد من وجود شفافية ومصارحة بين الحكومة والمواطن

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:15 م
لكاتب الصحفى الكبير
لكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد
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هاجر إبراهيم
قال الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، إنه دائما ما يحاول بعض المواطنين اختراق القانون، ليصبح الإتجاه السائد فى المجتمع هو كيفية مخالفة القانون وتجاوزه والتغلب عليه.

وأضاف "مكرم" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن البلاد تدفع الثمن فى عرقلة الكثير من القضايا بسبب مخالفة القانون، موضحا أن الثقة المتبادلة بين الحكومة والناس تضعف من خلاله.

وتابع أنه فى الحالة المصرية فإن الأمر يتطلب وجود نوع من شفافية ومصارحة ومكاشفة يكون أساسها الصدق والاحترام من الجانبين الحكومة والمواطن ، حيث أنه سيوفر على المصريين الكثير من الوقت والمتاعب.

وأشار إلى أنه لا بد من وجود علاقة مصارحة وشفافية بين المواطن والحكومة، لافتا إلى أهمية أن تكون الإجراءات التى تتخذ فى إمكانية وقدرة المواطن من أجل التنفيذ.

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