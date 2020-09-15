شاهد.. ما سر هذه الجزيرة التي يهرب إليها الناس من كورونا؟

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، ما سر هذه الجزيرة التى يهرب إليها الناس من كورونا؟.





ووفقا للتقرير، فإن جزيرة dzharylhach هى إحدى الجزر النائية بين أوكرانيا وجزيرة القرم، والتى لم يسكنها مجتمع بشرى فتميزت بالتنوع البيولوجى.





وتحولت الجزيرة فى عام كورونا لملاذ أمن من الوباء، حيث يعمل بها 20 عاملا لخدمة زوارها، وطاقم حراستها مكون من 3 حراس.





وقال المرشد السياحى، فلاديسلاف تشيبوتاريوف، إنه تمت تسوية جميع الأراضى فى أوروبا تقريبا، ومن الصعب حتى العثور على ركن من الطبيعة البرية بدون تأثير البشر.





وكورونا ساعدت على إعادة إكتشاف تلك الجزيرة، والتى تحولت إلى وجهة سياحية أمنة ومنتجع للإسترخاء بعيدا عن وحشية التكنولوجيا.



