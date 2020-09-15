إدارة المدارس الرسمية الدولية تحذر من الصفحات المروجة للشائعات

أصدرت إدارة المدارس الرسمية الدولية بيانا إعلاميا، حذرت خلاله أولياء الأمور من الانسياق وراء الصفحات والمجموعات التي تنتحل صفتها وتتحدث باسمها على وسائل التواصل الاجتماعي.





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حيث أكدت ادارة المدارس الرسمية الدولية، إن هذه الصفحات والمجموعات المزيفة، تقوم بتداول معلومات وبيانات ليس لها أساس من الصحة.





وقالت الإدارة: نحذر أي شخص من القيام بإنشاء أي صفحات أو مجموعات أو استخدام اسم أو شعار المدارس الرسمية الدولية بدون إذن كتابي من مؤسسة المدارس الرسمية الدولية.





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وشددت الإدارة على أن الصفحة الرسمية للمدارس الرسمية الدولية والصفحات الرسمية لفروع المدارس الرسمية الدولية هي المصدر الوحيد للمعلومات والأخبار الصحيحة.





ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة الصفحة الرسمية للمدارس الرسمية الدولية من خلال الضغط هنا



