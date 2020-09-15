AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إدارة المدارس الرسمية الدولية تحذر من الصفحات المروجة للشائعات

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:24 م
المدارس الرسمية الدولية
المدارس الرسمية الدولية
Advertisements
ياســـمين بدوي
أصدرت إدارة المدارس الرسمية الدولية بيانا إعلاميا، حذرت خلاله أولياء الأمور من الانسياق وراء الصفحات والمجموعات التي تنتحل صفتها وتتحدث باسمها على وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا|
حيث أكدت ادارة المدارس الرسمية الدولية، إن هذه الصفحات والمجموعات المزيفة، تقوم بتداول معلومات وبيانات ليس لها أساس من الصحة.

وقالت الإدارة: نحذر أي شخص من القيام بإنشاء أي صفحات أو مجموعات أو استخدام اسم أو شعار المدارس الرسمية الدولية بدون إذن كتابي من مؤسسة المدارس الرسمية الدولية.


وشددت الإدارة على أن الصفحة الرسمية للمدارس الرسمية الدولية والصفحات الرسمية لفروع المدارس الرسمية الدولية هي المصدر الوحيد للمعلومات والأخبار الصحيحة.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة الصفحة الرسمية للمدارس الرسمية الدولية من خلال الضغط هنا 

وتنقسم المدارس الرسمية الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG".

المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB هي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 2014 /2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 2014 /2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 2018 /2019".

والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG هي: المدرسة المصرية الدولية بالشروق، والمدرسة المصرية الدولية بالعبور، المدرسة المصرية الدولية ببورسعيد، المدرسة المصرية الدولية بالمنصورة، المدرسة المصرية الدولية بطنطا، والمدرسة المصرية الدولية بالإسكندرية، والمدرسة المصرية الدولية بدمياط، والمدرسة المصرية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية الدولية بمصطفى النحاس، والمدرسة المصرية الدولية بأكتوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن إجراءات التحديث الشامل لنظام التعليم في مصر

بدء الدراسة في المدارس الرسمية الدولية في مصر 27 سبتمبر.. تعليمات بضرورة التزام الطلاب بالزي المدرسي المحدد.. وتقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة

التعليم في اسبوع | إتاحة "الصينية" كلغة أجنبية اختيارية ثانية في المدارس .. تدريس كتابين جديدين هما " احترام الاخر" و "بناء الشخصية الوطنية" .. وعودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة

بدء الدراسة في المدارس الدولية.. الثلاثاء

ترشيحاتنا

بيراميدز يتحرك لـ ضم لاعب الأهلي السابق

ضياء السيد: الأهلي لا يحتاج أليو بادجي

تصل للحبس والغرامة.. 3 عقوبات تنتظر مدخني الشيشة بعد تجديد حظرها

يتقاضى 583 مليون جنيه سنويا.. محمد صلاح يحتل المركز الخامس في قائمة الأعلى أجرًا في العالم

"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

سقوط مروحية أمريكية في ريف الحسكة بسوريا

AdvertisementS

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

يطبق بعد 6 أشهر.. الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الشهر العقاري

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

دخل العناية المركزة.. عملية جراحية عاجلة لـ محمود رزق مدافع الاتحاد بعد اصطدامه بأحمد فتحي

بيراميدز يتحرك لـ ضم لاعب الأهلي السابق

تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

بـ 49 صوتًا.. مرشح مصر يحصد أعلى الأصوات في انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

شوبير يكشف تطورات إصابات كورونا فى الأهلي وموقف صفقة جديدة

النقض ترفض طعن صفوت الشريف في اتهامه بالكسب غير المشروع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها من حب حياتها بأيام معدودة.. عروس تخسر معركتها ضد السرطان

لأول مرة حصريا في الصين.. طرح فورد فيوجن 2021 ford fusion.. صور

أسوأ مفاجأة.. يستيقظ من نومه ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع دب.. فيديو وصور