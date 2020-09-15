بمشاركة أبطال وادى دجلة.. انطلاق بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش

يشارك أبطال نادي وادي دجلة في بطولة مانشستر المفتوحه للإسكواش 2020، وهما علي فرج المصنف الثانى عالميا، وكريم عبد الجواد المصنف الثالث عالميا والذى تعتبر مشاركته هى الأولى فى البطولة العالمية بعد توقيعه لأندية وادي دجلة.. وتعد بطولة مانشستر المفتوحه للإسكواش 2020 أولى بطولات الإسكواش التي يتم إقامتها منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى.





تقام البطولة المصنفة كإحدى البطولات بالفئة الفضية فى الفتره من 16 إلى 22 سبتمبر 2020 بمدينة مانشستر الإنجليزية والمقدر مجموع جوائزها بقيمة 170,000 دولار مقسمة 85,000 دولار للرجال و85,000 دولار للسيدات. يلاقي علي فرج في مباراته الافتتاحية الإسكتلندي جريج لوبان، كما يلاقي كريم عبد الجواد الفرنسي لوكاس سيرم وذلك في الدور 32 من البطولة.





وصرح اللاعب كريم عبد الجواد بأنه يتطلع للفوز بالبطولة لأهميتها كأول بطولة تقام بعد توقف النشاط الرياضي الذي دام حوالي 6 أشهر بسبب جائحة كورونا مؤكدًا أن الفوز بالبطولة يعد دافع قوي للتقدم في الترتيب العالمي.





كما صرح اللاعب علي فرج أن هذه البطولة هي ضربة البداية في مشوار استعادة قمة الترتيب العالمي الذي تربع عليه لأكثر من عام.