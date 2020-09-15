AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 32 طن قمح معبأة لبيعها بالسوق السوداء في مطروح

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:40 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود

تمكنت مديرية تموين مطروح من ضبط 32 طن قمح معبأة لبيعها بالسوق السوداء للاستهلاك الحيوانى فى إطار المتابعة المستمرة والرقابة على الاسواق ومنع  أى تجاوزات للتلاعب بالسلع  المدعمة و بيعها بالسوق السوداء .


 وأوضح المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح أن حملة تموينية  بالتنسيق  مع مباحث تموين مطروح تمكنت اليوم الثلاثاء من ضبط حمولة سيارة بأحد الكمائن  بمرسى مطروح  معبأة ب32 قمح لبيعها كعلف حيوان بالسوق السوداء مما يخالف القرار 173 لسنة 1994  بحظر حيازة أو استخدام الاقماح المحلية أو المستوردة.
 
و تم التحفظ على  السيارة و الكميات المضبوطة من القمح وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة .

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار تكثيف الحملات التموينية مع تشديد المراقبة على الاسواق والمحلات  لمتابعة سلامة المعروض من السلع للمواطنين مع منع اى صور للاحتكار او التلاعب فى السلع المدعمة للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادرة 1.5 طن سماد زراعى مدعم بمحل غير مرخص فى العلمين

ضبط ألف عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بحملة تموينية في مطروح

ترشيحاتنا

بعد أنباء إدارته موقعة الوداد.. جاساما قاتل الأحلام.. التاريخ الأسود للحكم الجامبي مع الأهلى

مدرب منتخب سوريا: رحيل عمر السومة عن أهلي جدة أمر مستحيل

الخطيب يحسم موقف رينيه فايلر خلال أيام

الأهلي يظهر العين الحمراء لـ كوليبالي

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

لهذا السبب .. عروس تتلقي تعليقات قاسية بعد مشاركتها صور الزفاف

AdvertisementS

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

يطبق بعد 6 أشهر.. الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الشهر العقاري

بيراميدز يتحرك لـ ضم لاعب الأهلي السابق

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

دخل العناية المركزة.. عملية جراحية عاجلة لـ محمود رزق مدافع الاتحاد بعد اصطدامه بأحمد فتحي

تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

الأهلي يظهر العين الحمراء لـ كوليبالي

بـ 49 صوتًا.. مرشح مصر يحصد أعلى الأصوات في انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

مصدر بالمقاصة: محمد إبراهيم يفضل الانتقال إلى الأهلى عن بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها من حب حياتها بأيام معدودة.. عروس تخسر معركتها ضد السرطان

لأول مرة حصريا في الصين.. طرح فورد فيوجن 2021 ford fusion.. صور

أسوأ مفاجأة.. يستيقظ من نومه ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع دب.. فيديو وصور