ضبط 32 طن قمح معبأة لبيعها بالسوق السوداء في مطروح





تمكنت مديرية تموين مطروح من ضبط 32 طن قمح معبأة لبيعها بالسوق السوداء للاستهلاك الحيوانى فى إطار المتابعة المستمرة والرقابة على الاسواق ومنع أى تجاوزات للتلاعب بالسلع المدعمة و بيعها بالسوق السوداء .









وأوضح المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح أن حملة تموينية بالتنسيق مع مباحث تموين مطروح تمكنت اليوم الثلاثاء من ضبط حمولة سيارة بأحد الكمائن بمرسى مطروح معبأة ب32 قمح لبيعها كعلف حيوان بالسوق السوداء مما يخالف القرار 173 لسنة 1994 بحظر حيازة أو استخدام الاقماح المحلية أو المستوردة.

و تم التحفظ على السيارة و الكميات المضبوطة من القمح وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة .



