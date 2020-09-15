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أخبار العالم

كشف أثري ضخم في السعودية.. وهيئة التراث تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلانه

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:36 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مـيـس رضـا

تعقد هيئة التراث غدًا مؤتمرًا صحفيًا في الرياض للإعلان عن اكتشاف أثري مهم في المملكة من خلال فرق تنقيب سعودية ودولية مشتركة تحت إشراف الهيئة.


وسيتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش في المؤتمر عن الاكتشاف الجديد مع استعراض لموقعه وطريقة الكشف عنه والوصول إليه، إضافة إلى الأهمية التاريخية لهذا الاكتشاف وما يبرزه من مكانة تاريخية للمملكة بوصفها ملتقى للحضارات الإنسانية.

 

وسيتضمن المؤتمر الصحفي الذي سيشهد حضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، عرضًا لصور الاكتشاف الأثري بوصفه شاهدًا على عمق حضارة الجزيرة العربية ومدى مساهمتها المؤثرة في مسيرة البشر منذ فجر التاريخ.

 

كما سيتناول المؤتمر المراكز والمعاهد العالمية والمحلية التي تتعاون معها الهيئة في مشاريع التنقيب الأثري.

 

ويأتي المؤتمر ضمن جهود هيئة التراث لتعزيز التواصل مع المهتمين بالآثار في المملكة والعالم من خلال اطلاعهم المستمر على أحدث الاكتشافات في مجال التنقيب عن الآثار، والكشف عن مستجدات أعمال البعثات الأثرية العاملة في المملكة، مع ما يتضمنه ذلك من تطوير وتوسيع الأنشطة العلمية والبحثية المرتبطة بأعمال التنقيب التي تشارك فيها عدد من الجامعات والجهات الحكومية، وتتعاون فيها الهيئة مع أبرز الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم.

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