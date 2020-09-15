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فن

زعبيل تتلالا .. إهداء إلى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:49 م
الشيخ حمدان
الشيخ حمدان
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آيه عاطف
أطلقت شركة الحوار للإنتاج الفني عملًا غنائيًا مشتركًا بعنوان "زعبيل تتلالا" بمناسبة عودة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، سالمًا معافى إلى أرض الوطن.

الاغنية من كلمات علي الحوار فيما قام بتلحينها وغنائها الفنان فايز السعيد.

ويقول مطلع الأغنية "زعبيل تتلالا": "هلا يا مرحبا واهلا وسهلا بشيخنا حمدان .. بشوفك دارك تهلّي .. وبك يسفر محياها .. نرحب بك يا بوراشد عدد ما هلت الأمزان.. وما ثار العشب فيها .. وزيّنها .. وحلاها".

رجوعك للوطن فرحه تقر بشوفها الأعيان .. وبك زعبيل تتلالا من اقصاها إلى أقصاها .. وشعب الدار يا شيخ المعاني يا رفيع الشان .. كتب فيك القصايد بالفرح والحب واهداها".
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