زيادة 20 % في أسعار الشقق والأراضي بالعاصمة الجديدة خلال شهور.. اعرف السبب





وأضاف لاشين فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن انتقال الحكومة لممارسة عملها من قلب الحي الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة سيضاعف من إقبال المواطنين على الوحدات السكنية بها لأنها ستصبح قبلة لكافة العاملين بالقطاعات المالية والتكنولوجيا، وكذا كبار العاملين بالدولة وكبار المستثمرين.





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وأوضح، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أسعار المتاح من وحدات سكنية وتجارية و أراضي بالعاصمة الجديدة بالتزامن مع زيادة الطلب، لذا أنصح كل من يرغب فى حجز وحدة بالعاصمة الجديدة ألا يؤجل القرار ويتخذ هذه الخطوة لأن الأسعار المتاحة اليوم لوحدة سكنية أو تجارية أو قطعة أرض أو مشروع لن تكون متاحة بنفس القيمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.





وتابع، أن العاصمة الإدارية تحولت من مجرد قطعة أرض لا توجد بها أى استثمارات أو أنشطة قبل أقل من 5 سنوات لمدينة متكاملة الخدمات وبها أكبر المشروعات ورؤوس الأموال الحكومية والخاصة، وهذا المشروع الضخم يحسب لصالح الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ساند هذا المشروع حتى تحول من مجرد قطعة أرض خاوية لمدينة عالمية يقصدها الجميع ويسعى الكل لامتلاك منزل أو فرصة عمل أو وحدة تجارية بها.

أكد المهندس محمد لاشين مطور عقارى، أن أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة سترتفع بنسبة لن تقل عن 20% خلال العام المقبل 2021.