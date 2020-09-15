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توك شو

خبير يكشف أسرار انشقاقات الجماعة الإرهابية..فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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قسم التوك شو

قال سامح فايز، الباحث في شئون الجامعات الإرهابية، إن أزمات الإخوان حاليا لم تكن الأولي، ولكنها حدثت من قبل خلال انتخابات المرشد عام 2009.


وتابع سامح فايز، خلال مداخلته الهاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، حينها ظهرا بعض الشائعات على انشقاقات أو نزاعات، ولكن هي مجرد أياد يتم تحريكها، منوها أنه بخصوص الأزمات المالية، لا توجد ملكية لأفراد الجماعة، قائلا : كل ما هو ملك للجماعة بأموالها وأفرادها هو ملك للتنظيم.

وأشار الباحث في شئون الجامعات الإرهابية، إلي أن التنظيم الجماعي يختار العضوية والتجنيد بطريقة معينة، موضحا أن في النهاية عضو الجماعة مجرد أداة ملك للتنظيم، ةتلك الانشقاقات لم تسفر عن شئ يضر الإخوان، ولكنها مفيدة لنا جميعا بشكل كبير، نظرا لأنها تفضح عمليات الجماعة .


وأكد"فايز"، أن انشقاقات الجماعة تأتي بعدها اسرار غير معلومة، عن علاقة الجماعة بالتنظيمات الإرهابية، موجها أن وجود الجماعة سيظل باقيا، عندما تظل أيادي أجنبية خفية تسعى لإضعاف مصر ودور مصر الإقليمي. 


وأوضح"فايز" أنه لن تنته الفكرة الساذجة للجماعات السياسي عموما وحتي الإخوان، إلا بإنتهاء هؤلاء الناس الحاقدين على مصر، متابعا يجب على المواطن الثقة الكاملة في نظام الدولة، مع تحكيم العقل في أمور الدولة من ناحية الدين أيضا.


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