AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد آثار القاهرة: نهتم بمواكبة التكنولوجيا.. ومن الممكن إقامة الأنشطة الطلابية اون لاين

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:36 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
قسم التعليم
قال الدكتور أحمد رجب عميد كليه الاثار بجامعه عين شمس أنه في ظل الخطوات الاحترازية التي تتخذها وزاره التعليم العالي للمحافظة علي صحة الطلاب ضد فيروس كورونا  المستجد ننتظر القرارت الحاسمه بخصوص الأنشطة الطلابية في العام الدراسي الجديد .

وأوضح في تصريحات خاصة ل صدي البلد أنة من المحتمل إذا ظلت تلك الأزمة مستمرة أن يتم عمل النشاط الطلابي عن طريق الانترنت وإقامة موتمرات لدراسة تلك القرار وتمهيد الطلاب للعمل الاونلاين من خلال التدريبات المستمرة بالجامعه
ولفت رجب الي أن وزارة التعليم العالي تهتم اولا بالطلاب دون النظر إلى أي شي اخر موكدا علي أنه أيضا تهتم ان تواكب التكنولوجيا كدول العالم الخارجي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر تفاصيل مبادرة اعرف أكثر عن علوم القاهرة

وجاهة اجتماعية .. أساتذة الجامعات يوضحون أسباب لجوء بعض المصريين لتعليم أبنائهم في الخارج

لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على خطة الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد

عميد تجارة القاهرة: لا نية لإلغاء الأنشطة الطلابية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية

عميد كلية الآثار: ننوي استكمال الأنشطة الطلابية وننتظر قرارات جامعة القاهرة

استمرار إجراءات القبول لكليتي طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي بجامعة الأهرام الكندية.. اليوم

ترشيحاتنا

الأهلي يظهر العين الحمراء لـ كوليبالي

هل الميت يشعر بمن يبكي عليه ؟.. 7 حقائق عن أهل القبور لا يعرفها كثيرون

الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. السيسي يصدق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

AdvertisementS

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

يطبق بعد 6 أشهر.. الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الشهر العقاري

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

دخل العناية المركزة.. عملية جراحية عاجلة لـ محمود رزق مدافع الاتحاد بعد اصطدامه بأحمد فتحي

أنغام توضح حقيقة زواجها من الموسيقار هاني فرحات

بيراميدز يتحرك لـ ضم لاعب الأهلي السابق

وزير التعليم يوضح حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية

تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للشعر الكنيش.. أكثر المشاهير ظهورا بـ الكيرلي .. صور

مواصفات و أسعار رينو كادجار renault kadjar .. صور

كيدهن عظيم.. لماذا رضخت رضوى الشربيني لـ غير المحجبات؟