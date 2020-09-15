عميد آثار القاهرة: نهتم بمواكبة التكنولوجيا.. ومن الممكن إقامة الأنشطة الطلابية اون لاين

قال الدكتور أحمد رجب عميد كليه الاثار بجامعه عين شمس أنه في ظل الخطوات الاحترازية التي تتخذها وزاره التعليم العالي للمحافظة علي صحة الطلاب ضد فيروس كورونا المستجد ننتظر القرارت الحاسمه بخصوص الأنشطة الطلابية في العام الدراسي الجديد .





وأوضح في تصريحات خاصة ل صدي البلد أنة من المحتمل إذا ظلت تلك الأزمة مستمرة أن يتم عمل النشاط الطلابي عن طريق الانترنت وإقامة موتمرات لدراسة تلك القرار وتمهيد الطلاب للعمل الاونلاين من خلال التدريبات المستمرة بالجامعه

ولفت رجب الي أن وزارة التعليم العالي تهتم اولا بالطلاب دون النظر إلى أي شي اخر موكدا علي أنه أيضا تهتم ان تواكب التكنولوجيا كدول العالم الخارجي