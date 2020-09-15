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أخبار البلد

الفلاحين تناشد الوزراء تسهيل إجراءات التقنين لواضعي اليد على الأراضي الصحراوية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:50 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
ناشد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تسهيل وتسريع  انهاء الإجراءات لواضعي اليد على الاراضي الصحراويه لتقنين أوضاعهم.

ولفت إلى ان واضعي اليد علي الأراضي الصحراوية بغرض الزراعة قاموا باستصلاح هذه الاراضي بالجهود الذاتية وبمبالغ مالية كبيرة وقاموا بزراعتها من سنوات دون استفادة الدولة وهم يسعون بجدية لتقنين اوضاعهم حتي تستقر أوضاعهم وتاخذ الدولة حقها.

واضاف ابو صدام ان معظم المحافظات تسير ببطء شديد في هذا الملف وتغالي في تقدير سعر هذه الأراضي مما يهدر حق الدولة ويعرض مستصلحي هذه الأراضي لأخطار الإزالة ويعرقل التنمية الزراعية المنشودة .


وأشار إلي ضرورة تسهيل الإجراءات وتخفيف الشروط للجادين مع الاخذ في الاعتبار طبيعة هذه الأراضي قبل أن يقوم واضعي اليد باستصلاحها مع توجيه متحصلات هذه الأراضي لمشروعات تخدم هذه الأراضي كمشاريع الصرف الزراعي وشق الطرق وحفر الابار والإمداد بالكهرباء والمشروعات الخدمية الاخرى.

واوضح عبدالرحمن ان  كثير من الاهالي استصلحوا مساحات واسعة بالظهير الغربي لمحافظات الصعيد وينتظرون من فترات طويله السماح لهم بدفع مستحقاتهم دون جدوي، مشيرا إلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمزارعين مع الحفاظ علي حقوق الدولة.

وطالب بزيادة اعداد الموظفين المنوط بهم انجاز هذا الملف وزيادة ساعات العمل لتعويض فترة وقف العمل نتيجه لازمة فيروس كورونا والتأكيد على سرعة وتيسير الإجراءات تشجيعا وتحفيزا  للاستثمار في القطاع الزراعي.
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