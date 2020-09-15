تعد المفروكة السوداني من أجمل أنواع الحلويات الشرقية التى يستخدم فيها الفول السوداني الغنى بالفوائد الغذائية والصحية.
نقدم لكم طريقة عمل مفروكة سوداني بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير مفروكة السوداني
كوب كنافة مفروكة
3 أكواب سوداني مقشر وغير مملح
سكر بودرة منخول حسب الاحتياج
2 ملعقة كبيرة سمنة
200 جرام حليب مكثف محلى
كريمة مخفوقة للتزيين
سوداني للتزيين
طريقة عمل مفروكة السوداني
* يطحن السوداني جيدا ليصبح ناعم ثم تضاف السكر البودرة ويطحن ثم تضاف الكنافة ويطحن مرة اخرى
* تضاف السمنة ثم الحليب المكثف المحلى حتى تتماسك
* يشكل الخليط كرات ويقدم مزين بالكريمة المخفوقة والسوداني