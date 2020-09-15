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مرأة

طريقة عمل مفروكة السوداني

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:44 م
طريقة عمل مفروكة
طريقة عمل مفروكة السوداني
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قسم المرأة
تعد المفروكة السوداني من أجمل أنواع الحلويات الشرقية التى يستخدم فيها الفول السوداني الغنى بالفوائد الغذائية والصحية.

نقدم لكم طريقة عمل مفروكة سوداني بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير مفروكة السوداني

كوب كنافة مفروكة 
3 أكواب سوداني  مقشر وغير مملح
سكر بودرة منخول  حسب الاحتياج
2 ملعقة كبيرة سمنة
200 جرام حليب مكثف محلى 
كريمة مخفوقة  للتزيين
سوداني للتزيين

طريقة عمل مفروكة السوداني
* يطحن السوداني جيدا ليصبح ناعم ثم تضاف السكر البودرة ويطحن ثم تضاف الكنافة ويطحن مرة اخرى

* تضاف السمنة ثم الحليب المكثف المحلى حتى تتماسك

* يشكل الخليط كرات ويقدم مزين بالكريمة المخفوقة والسوداني
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