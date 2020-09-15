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تعليم

صيدلة عين شمس: جاهزون لاستقبال الأنشطة الطلابية في العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:47 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قسم التعليم
قالت الدكتورة أماني أسامة، وكيل شئون كلية الصيدلية لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إن إقبال الطلاب على الأنشطة الطلابية هذا العام شديد وبشكل مفاجئ، وذلك لما مر به الطلاب في ظل ظروف أزمة كورونا وحظر التجول.


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وأوضحت الدكتورة أماني أسامة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن كلية الصيدلة اهتمت بالأنشطة عن طريق التعليم الهجين، حيث أقامت مسابقة للرسم وتم اختيار أفضل ثلاثة رسومات على مستوى الكلية ومكافأتهم.


وأكدت إقامة بعض الانشطة الطلابية مباشرة داخل الحرم الجامعي مثل "الجيم وكورة القدم والشطرنج وغيرها"، وذلك باتخاذ جميع الخطوات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتقليل الأعداد إلى ربع العدد المطلوب اشتراكه.


وأضافت أن الشئون الطبية بالجامعة اهتمت بتوفير عربات إسعاف مخصصة لإنقاذ الطلاب داخل الحرم وأطباء متخصصين، مشيرا إلى استعداد كلية الصيدلة لاستقبال الطلاب سواء داخل الحرم الجامعي أو بالتعليم الهجين.


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