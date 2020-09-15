الخجل الأسرى.. الكسوف ينتصر على عشرة العمر

قالت منى القصاص، خبيرة التنمية البشرية، إنه من المهم أن يكون الإنسان على طبيعته طوال الوقت ويمارس حياته بأريحية كاملة .





وأضافت منى القصاص، خلال حوارها ببرنامج السفيرة عزيزة ، المذاع على فضائية ، دي إم سي ، أن الشخص لابد أن يعيش مع بنى أدمين يحبهم ليشعر بالراحة حولهم .





وتابعت خبيرة تنمية بشرية ، أن العلاقات الزوجية أن كانت مبنية على أساس غير مريح قد تؤدى فى النهاية إلى العديد من المشاكل ، لأن الزوجة لا تستطيع أن تعبر عما تشعر به لزوجها وتبدأ تشعر بالراحة مع أصدقائها أكثر من التحدث مع زوجها فيما يضايقها أو يفرحها .



