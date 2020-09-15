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توك شو

الخجل الأسرى.. الكسوف ينتصر على عشرة العمر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:50 م
خبيرة تنمية بشرية
خبيرة تنمية بشرية
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ريهام فيكتور

قالت منى القصاص، خبيرة التنمية البشرية، إنه من المهم أن يكون الإنسان على طبيعته طوال الوقت ويمارس حياته بأريحية كاملة .

وأضافت منى القصاص، خلال حوارها ببرنامج السفيرة عزيزة ، المذاع على فضائية ، دي إم سي ، أن الشخص لابد أن يعيش مع بنى أدمين يحبهم ليشعر بالراحة حولهم .

وتابعت خبيرة تنمية بشرية ،  أن العلاقات الزوجية أن كانت مبنية على أساس غير مريح قد تؤدى فى النهاية إلى العديد من المشاكل ، لأن الزوجة لا تستطيع أن تعبر عما تشعر به لزوجها وتبدأ تشعر بالراحة مع أصدقائها أكثر من التحدث مع زوجها فيما يضايقها أو يفرحها .

وأكدت خبيرة تنمية بشرية ،  أن كل ذلك يؤدى لوجود انقسامات أسرية، فقد يكون هناك  فى المنزل الواحد أكثر من مجتمع ، منهم مجتمع خاص بالاولاد وأخر خاص بالزوجة والاخير خاص بالزوج بدلا من خلق مجتمع واحد مريح يشملهم جميعًا .
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