نائب الشيوخ يثمن تدخل محافظ قنا لتسهيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

وجه اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر تحية قلبية إلى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا على تدخله السريع لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء.





وأشاد "رسلان" فى بيان اصدره اليوم بتأكيد اللواء أشرف الداودى أن البناء العشوائى يؤثر بشكل كبير على معدلات التنمية، حيث إنه لن يكون هناك تنمية مستدامة متواصلة بسبب البناء العشوائى، لذلك فتحت الدولة باب التصالح والتقنين للمخالفات البناء.





واعتبر اللواء طارق رسلان تأكيد محافظ قنا أن هناك ردا إيجابيا من قبل المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وأن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين في المحافظة تقدموا بطلب تصالح في مخالفات البناء، خاصة مع التسهيلات التي قدمتها الدولة المصرية بجانب تخفيض أسعار التصالح دليل قاطع على التزام جميع ابناء وجماهير محافظة قنا بجميع مدنها ومراكزها وقراها بالانتصار لدولة القانون والمؤسسات التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأشاد النائب طارق رسلان بحرص محافظ قنا على تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بأثر رجعى والذى كان له تأثير كبير في تزايد عدد الإقبال على التصالح في مخالفات البناء كما أن معدلات الإقبال ستزيد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.





ووجه النائب طارق رسلان التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإعلانها بكل صراحة ووضوح بأن أموال التصالح ستعود للمواطن من جديد عبر تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن محافظة قنا تحتاج إلى موارد مالية كبيرة لتحسين الخدمات ومشروعات مياة الشرب والصرف الصحى خاصة داخل الوحدات القروية.