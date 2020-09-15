AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

موجز السوشيال: أبو جبل يهنئ يوسف الشريف بعيد ميلاده.. نادية الجندي تبهر جمهورها بإطلالة جديدة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:12 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


نادية الجندى تبهر جمهورها بإطلالة جديدة.. وسوسن بدر: ملامحك قمر

نشرت الفنانة نادية الجندى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

أبو جبل يهنئ يوسف الشريف بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك، الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده.

شاهد رامى جمال يمازح جمهوره بـ صور له مع كلبه .. ويعلق: ساعة بقنعه يضحك


نشر الفنان رامى جمال عدة صور له مع كلبه ممازحا بها جمهوره، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.


لقيت الطبطبة.. أحمد فهمى يشعل إنستجرام | شاهد

نشر الفنان أحمد فهمى صورة له وعليها مقطع صوتى من لأغنية الفنان حسين الجسمى "بالبنط العريض" عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال.. رشا مهدي تحتفل بعيد ميلادها.. عائشة بن أحمد تنعى الراحل سناء شافع

موجز السوشيال: سرقة حساب محمد عز على فيسبوك وإنستجرام.. يوسف الشريف يهنئ ابنته بعيد ميلادها.. بدء عرض فيلم توأم روحي بالسينمات

بعد فيديو لاقيت الطبطبة.. الجمهور يطارد رانيا يوسف

شاهد.. أغنية بالبنط العريض على طريقة شيماء سيف

موجز السوشيال.. عمرو دياب في السعودية.. خالد النبوي يتذكر والدته بكلمات مبكية

نادية الجندى تبهر جمهورها بإطلالة جديدة.. وسوسن بدر: ملامحك قمر

ترشيحاتنا

سقوط مروحية أمريكية في ريف الحسكة بسوريا

ترامب يعلن موعد ظهور لقاح كورونا

بالشورت.. إطلالة جذابة لـ نوال الزغبي بحمام السباحة

النقض ترفض طعن صفوت الشريف في اتهامه بالكسب غير المشروع

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

بعد زواجها من حب حياتها بأيام معدودة.. عروس تخسر معركتها ضد السرطان

AdvertisementS

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

يطبق بعد 6 أشهر.. الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الشهر العقاري

فيلا مقابل حقوق البث.. جيروم فالكه يقر بتهم الفساد والرشاوى مع ناصر الخليفي

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

دخل العناية المركزة.. عملية جراحية عاجلة لـ محمود رزق مدافع الاتحاد بعد اصطدامه بأحمد فتحي

وزير التعليم يوضح حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية

أنغام توضح حقيقة زواجها من الموسيقار هاني فرحات

بيراميدز يتحرك لـ ضم لاعب الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للشعر الكنيش.. أكثر المشاهير ظهورا بـ الكيرلي .. صور

مواصفات و أسعار رينو كادجار renault kadjar .. صور

كيدهن عظيم.. لماذا رضخت رضوى الشربيني لـ غير المحجبات؟