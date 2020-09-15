موجز السوشيال: أبو جبل يهنئ يوسف الشريف بعيد ميلاده.. نادية الجندي تبهر جمهورها بإطلالة جديدة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:نشرت الفنانة نادية الجندى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".هنأ محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك، الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده.نشر الفنان رامى جمال عدة صور له مع كلبه ممازحا بها جمهوره، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.نشر الفنان أحمد فهمى صورة له وعليها مقطع صوتى من لأغنية الفنان حسين الجسمى "بالبنط العريض" عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".