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محافظات

لبحث إقامة مشروعات جادة.. محافظ المنوفية يلتقى وفد شركتي جاب الفرنسية و"ECG" للإستثمارات

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:10 م
محافظ المنوفية يلتقى
محافظ المنوفية يلتقى وفد شركتي جاب الفرنسية و"ECG" للإستثمار
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مروة فاضل
استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية " وفد شركة جاب الفرنسية وشركة " ECG" للإستثمارات بمكتبه بالديوان العام ، فى إطار سعى محافظة المنوفية فى تنمية الأصول غير المستغلة لإقامة مشروعات تنموية وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، والعميد مهندس نهاد ذكي عويضة بقطاع المشروعات بشركة الإنتاج الحربي، والدكتور أيمن زين الدين المدير الإقليمى لشركة جاب-فرنسا ، ونائب مدير عام شركة " CFS " للحلول التمويلية ومجموعة " ECG"  الإستثمارية .

ورحب محافظ المنوفية بالحضور ، مؤكدًا حرصه وإهتمامه بالتعاون مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المحافظة والنهوض بمستوي جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا سعيه الدائم لإقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع العام على أهالي محافظة المنوفية.

وتناول اللقاء أهم النقاط الاستثمارية المتميزة بالمحافظة ، حيث تم تقديم تصور متميز لإستغلال أرض المحلج بشبين الكوم الإستغلال الأمثل، وأشار المحافظ بأنه سيتم الدراسة والمفاضلة بين كافة العروض المقدمة من مختلف الجهات كمجموعة ماجد الفطيم الاستثمارية وغيرها وإختيار الأفضل.

يذكر أن اللقاء يأتى فى ضوء تفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين المحافظة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمتمثلة في شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بهدف تسويق الفرص الإستثمارية المتميزة بالمحافظة وإقامة مشروعات تنموية وإستثمارية عليها تساهم فى توفير فرص عمل جادة للشباب من قاطنى المحافظة ومحاربة البطالة.
لبحث إقامة مشروعات جادة.. محافظ المنوفية يلتقى وفد شركتي جاب الفرنسية و"ECG" للإستثمارات
لبحث إقامة مشروعات جادة.. محافظ المنوفية يلتقى وفد شركتي جاب الفرنسية و"ECG" للإستثمارات
لبحث إقامة مشروعات جادة.. محافظ المنوفية يلتقى وفد شركتي جاب الفرنسية و"ECG" للإستثمارات
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