راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر: تسلمنا المقر الجديد قبل البدء في هدم القديم بطريق الكباش.. مدير الإعلام بالهيئة: الدولة نفذت وعدها وحضانة ومستوصف طبي لخدمة أبناء المحافظة

* راعى كنيسة الأقصر:

- هدم الكنيسة القديمة بطريق الكباش تم بالاتفاق بين الهيئة الإنجيلية والدولة

- الانتقال للكنيسة الجديدة تم بمنتهى السلاسة واليسر دون أدنى مشكلة

- راعى كنيسة الأقصر: إزالة الكنيسة القديمة تهدف إلى تطوير طريق الكباش

- راعى كنيسة الأقصر: تخصيص حضانة ومستوصف طبي بالكنيسة الجديدة لخدمة كل أبناء المحافظة





مدير الإعلام بالهيئة الإنجيلية:

- الدولة المصرية تسير في بناء دولة حضارية حديثة

- قرار هدم الكنيسة الإنجيلية بالأقصر صدر في 2010 لتطوير طريق الكباش

- الطائفة الإنجيلية بكل قادتها تقف في صف واحد مع قرارات الدولة المصرية

- المسؤولون في الدولة يبذلون جهودا مخلصة في عملية تقنين الكنائس والمباني الملحقة بها





كنيسة أخرى جديدة سلمتها الدولة إلى قيادة الكنيسة الإنجيلية في الأقصر قبل بدء أعمال الهدم للكنيسة القديمة الموجودة في طريق الكباش، والتى تهدف إلى تطوير الطريق للاستفادة منه في مجال السياحة وتنفيذ خطة الدولة في النهوض بكافة الأماكن الأثرية والسياحية خلال المرحلة الحالية.





راعى الكنيسة الإنجيلية بالأقصر القس محروس كرم أكد – في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخبارى - أنه تم بدء الصلاة في الكنيسة الجديدة التى تم تشييدها من قبل الدولة اعتبارا من نهاية شهر أغسطس الماضى، لافتا إلى أن أعمال هدم الكنيسة القديمة في طريق الكباش بدأت في الأول من سبتمر الجارى بالاتفاق بين الكنيسة والدولة.





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وقال القس محروس كرم إنه كان هناك اتفاق تم بين رئاسة الطائفة الإنجيلية والدولة في عام 2010 بتعويض الطائفة الإنجيلية بكنيسة بديلة عن الموجودة في طريق الكباش ، وهو ما تم بالفعل، حيث أوفت الدولة بوعدها وقامت بتسلم الطائفة الإنجيلية كنيسة بديلة.





وتابع قائلآ، إن ما تم الاتفاق عليه هو ما تم تطبيقه مع الدولة وتم التعويض بكنيسة أخرى جديدة، وأن كافة الأمور تمت بسلاسة ويسر دون اى مشكلات، موضحا أن الطائفة الإنجيلية دائما حريصة على تقديم المصلحة العامة للدولة، وأن إزالة الكنيسة القديمة الموجودة في طريق الكباش يهدف إلى تنمية المنطقة من الناحية السياحية، وتشكل مورد هام لبلادنا وهو ما يحرص عليه الجميع.





وأضاف القس محروس كرم أن الكنيسة الجديدة تبعد عن محطة قطار الأقصر تبعد عن الكنيسة بمسافة 5ر1 كيلو متر مربع، وهى نفس المسافة التى كانت تبعدها الكنيسة القديمة عن محطة القطار ولكن في اتجاه آخر، لافتا إلى أن كافة قيادات الكنيسة الإنجيلية في الأقصر يربطهم علاقات طيبة مع كافة القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأن الجميع يعمل من أجل صالح بلادنا مصر.

ونوه راعى الكنيسة الإنجيلية في الأقصر إلى أنه سيتم تخصيص حضانة ومستوصف طبي في الكنيسة الجديدة لتقديم الخدمات لكافة أبناء الأقصر، وأن الكنيسة الإنجيلية يربطها علاقات محبة وتعاون مع كافة الطوائف المسيحية الأخرى بالمحافظة.





من جانبه، أكد يوسف إدوار مدير مكتب الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية أن الدولة المصرية تسير في بناء دولة حضارية حديثة، وأنه من ضمن هذه الإجراءات إعادة بناء وتعمير أماكن تراثية وسياحية لتتناسب ومكانة مصر، فضلا عن تنفيذ خطة التطوير والبناء التى تستهدف كافة المحافظات المصرية.

وقال يوسف إدوار – في تصريح لموقع صدى البلد الإخبارى - إن هناك تنسيق كامل بين الكنيسة والدولة في تقنين أوضاع الكنائس بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن قرار هدوم الكنيسة الإنجيلية بالأقصر صدر منذ عام في 2010 من أجل تطوير طريق الكباش، وأن الدولة نفذت وعدها بتسليم الطائفة الإنجيلية كنيسة أخرى بديلة، وأن الأمر تم دون أدنى مشكلة.

وتابع قائلا، إن تسليم الكنيسة الجديدة للطائفة الإنجيلية بديلا عن الأخرى القديمة بسبب تطوير طريق الكباش تم بالاتفاق الكامل مع رئاسة الطائفة الإنجيلية وفي إطار تقديم المصلحة العامة للدولة وهو ما تحرص عليه الكنيسة دائما.

وأضاف إدوار أن الطائفة الإنجيلية في مصر بكل قادتها تقف في صف واحد مع قرارات الدولة المصرية لما فيه من الصالح العام لكل المصريين، وأن رئاسة مجلس الوزراء وكافة المسئولين في الدولة يبذلون جهودا مخلصة في عملية تقنين الكنائس والمباني الملحقة بها.

وأشار مدير مكتب الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية إلى وجود تتسيق كامل بين رئاسة الطائفة الإنجيلية وبين قيادات الكنيسة المحلية في الأقصر بقيادة القس محروس كرم لتقديم كافة الخدمات لأبناء الطائفة الإنجيلية، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية لجميع أبناء المحافظة.

ومنذ بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر وهو لديه الحرص الكامل على تحقيق مبدأ المواطنة وكسر أى محاولة للتفرقة بين المواطنين، ليس عن طريق الشعارات والكلمات المنمقة ولكن من خلال العمل بجدية والتأكيد على وحدة صف الشعب المصري، وهو ما جعل العديد من المشكلات التى كان يعاني منها الأقباط تكاد أن تختفى خاصة فيما يتعلق ببناء الكنائس والمباني الخدمية.

وخلال فترة حكم الرئيس السيسي تم صدور القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاتها في 28 سبتمبر 2016، وسط ترحيب كبير من جانب مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب والقيادات الدينية المسيحية، باعتبار أن القانون الجديد ينهي مشكلة قائمة منذ عدة عهود مرتبطة بالصعوبات التي تواجهها عملية بناء وترميم الكنائس.

وتزامنًا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل من العام الجاري، تم الإعلان عن المحصلة الأحدث لأعداد الكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها، بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، التي تم تشكيلها في يناير 2017 تطبيقًا للقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.

وأسفرت نتائج أعمال اللجنة حتى أبريل 2020 عن توفيق أوضاع 1568 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، مقسمة ما بين 937 كنيسة، و631 مبنى.

وفي يناير 2020 أعلن مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للكنائس بمدن الجيل الرابع، حيث تم خلال الفترة الماضية افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنفيذ 6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، بينما يجري تنفيذ 8 كنائس بمدن (المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، غرب قنا، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، غرب أسيوط). بالإضافة إلى إحلال وتجديد 18 كنيسة وملحقاتها بمحافظة المنيا.

وتأكيدا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية إنشاء كنيسة في كل مدينة جديدة يتم التخطيط لها والعمل على إنشائها وتأسيسها تم الإعلان عن تخصيص 41 قطعة أرض لبناء الكنائس بالمدن الجديدة خلال الفترة من 2014 حتى 2019، وإلى جانب هذه الخطوات، تم أيضا ترميم وتأهيل الكنائس والأديرة الأثرية حيث تم ترميم وتطوير 13 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية، كما بلغت تكلفة ترميم كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة 101 مليون جنيه، في حين بلغت تكلفة ترميم دير «الأنبا بضابا» بنجع حمادي 4 ملايين جنيه، بينما يجري ترميم وتطوير 42 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية.



