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أخبار البلد

«المحامين» تسدد مستحقاتها الضريبية للاتحاد العربي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:05 م
رجائي عطية
رجائي عطية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أرسل الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، خطاب شكر وامتنان، إلى نقيب المحامين رئيس الاتحاد رجائي عطية، وذلك لسداد نقابة المحامين المصرية للمستحقات الضريبة المستحقة على الاتحاد، وتسوية الملف الضريبي، والإسهام في سداد رواتب العاملين بالأمانة العامة.

ووجه الشكر فى خطابه لرئيس الاتحاد قائلا: "خالص آيات الشكر والامتنان على قيامكم بسداد المستحقات الضريبية المستحقة على الاتحاد، وذلك المستحق خلال الفترة 2003 – 2012 بمبلغ وقدره 895000 جنيه (ثمانمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه مصري)؛ وهي المبالغ التي تم من خلالها تسوية ملف قضية التهرب الضريبي مع إدارة التهرب الضريبي في مصر".

وتابع: "كما يسرنا أن نعبر عن خالص الشكر على الإسهام في سداد الرواتب للعاملين بالأمانة العامة والتي تم تسليمها من قبل نقابة محامي مصر إلى ورداني عبد الرحمن التوني الأمين العام المساعد للشئون المالية لاتحاد المحامين العرب والبالغ قيمتها (150000) (فقط مائة وخمسون ألفًا جنيه)".

وأكد الخطاب أهمية المبادرة الكريمة التي قامت بها نقابة محامي مصر ممثلة في شخصكم الكريم؛ وذلك في الوقت الذي تم عرض الملف الضريبي والمديونية خلال أكثر من اجتماع للمكتب الدائم دون أن يحرك أحد ساكنا.

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