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حوادث

جهود أمنية لكشف واقعة سرقة منزل بالخانكة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:20 م
مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية
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إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة الأمن فى القليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة قيام مجهولين بالسطو على منزل بمنطقة حي الزهور بالقلج التابعة لمركز شرطة الخانكة وسرقة محتوياته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وكلفت أجهزة المباحث بسرعة الكشف عن ملابسات وظروف الواقعة وضبط الجناة.
تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد حسنى مأمور رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بتلقى مركز شرطة الخانكة بلاغا من "إسلام ج" بتعرض منزله للسرقة.

وانتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سامى عفيفى رئيس مباحث مركز الخانكة، وبمعاينة محل الواقعة تبين قيام مجهولين بثقب أحد جدران المنزل والاستيلاء على موتور رفع مياه وبعض المتعلقات الأخرى.

من جانبه قرر اللواء حاتم حداد مدير مباحث مديرية أمن القليوبية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وسؤال المشتبه فيهم وضبط الجناة.
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