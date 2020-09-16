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برلمان

10 آلاف جنيه رسوم ترخيص «الشيشة» بالمقاهي والكافيهات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
تدخين الشيشة
تدخين الشيشة
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أحمد أيمن

يبدو أن مدخني "الشيشة" سيطول انتظارهم لتدخينها مرة أخرى بعد التصريحات الأخيرة للمستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، والتي أكد فيها أن الشيشة ليست مدرجة للتقديم في المقاهي والكافيهات، ما لم يتم اكتشاف لقاح أو علاج لفيروس كورونا. 

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي، عبر برنامجه حضرة المواطن المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مشيرًا إلى أنه مع قدوم فصل الشتاء قد يكون هناك قرارات أخرى بسبب انتشار الأنفلونزا الموسمية.

ووفقا للمادة 22 من قانون المحال العامة: "لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة"، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

يأتي ذلك بالتزامن مع القرارات الجديدة للجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، والتي من المقرر تطبيقها يوم 21 سبتمبر القادم، وتضمنت استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد، الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية.

وكذلك الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50 % وكذلك السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا.

وبدأت انفراجة الحكومة بنهاية يونيو الماضي وبالتحديد 23 يونيو، بإعلان لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، بإلغاء حظر التجول وعودة العديد من الأنشطة الاقتصادية المغلقة بسبب كورونا ومن ضمنها فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة بـ25% من طاقتها الاستيعابية.

بعدها بشهر وبالتحديد في 22 يوليو، اتخذت لجنة إدارة الأزمة، قرارات جديدة أكثر انفتاحا برفع الطاقة الاستيعابية للمطاعم والمقاهي إلى 50%، بجانب السماح لهذه المنشآت بالعمل حتى الثانية عشر منتصف الليل.
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