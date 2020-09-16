10 آلاف جنيه رسوم ترخيص «الشيشة» بالمقاهي والكافيهات

يبدو أن مدخني "الشيشة" سيطول انتظارهم لتدخينها مرة أخرى بعد التصريحات الأخيرة للمستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، والتي أكد فيها أن الشيشة ليست مدرجة للتقديم في المقاهي والكافيهات، ما لم يتم اكتشاف لقاح أو علاج لفيروس كورونا.





جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي، عبر برنامجه حضرة المواطن المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مشيرًا إلى أنه مع قدوم فصل الشتاء قد يكون هناك قرارات أخرى بسبب انتشار الأنفلونزا الموسمية.





ووفقا للمادة 22 من قانون المحال العامة: "لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة"، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".



