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أخبار العالم

ترامب يستقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في البيت الأبيض.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:27 م
صدى البلد
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حسام رضوان
يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوفود المشاركة في توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة، اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض.


واستقبل ترامب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الذي يرأس الوفد الإماراتي.


ويرأس الوفد الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


واستقبل ترامب كذلك وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، ويجري مباحثات  ثنائية معه قبيل انطلاق مراسم توقيع اتفاقيات السلام.


إلى ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنه من المتوقع أن توفد سلطنة عُمان ممثلًا عنها، اليوم، إلى البيت الأبيض لحضور حفل توقيع اتفاقات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين.


وقال المسؤول إن من المتوقع حضور سفير سلطنة عُمان في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يزيد هذا التطور التكهنات بأن السلطنة ستكون الدولة الخليجية التالية التي توقع على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
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