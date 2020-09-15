محادثات ثنائية داخل البيت الأبيض بين ترامب والزياني

ذكرت شبكة "العربية" الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل قبل قليل وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، في البيت الأبيض.





وأضافت أن ترامب يجري الآن محادثات ثنائية مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، في الوقت الذي يتوقع فيه وصول وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، بعد قليل.





ويجري التوقيع اليوم على اتفاق السلام بين دولتي الإمارات والبحرين ، وإسرائيل برعاية أمريكية.





وأشادت الدول الأوروبية الكبرى فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتوقيع اتفاق السلام.





وتعتبر الدولتان العربيتان الاتفاق يخضع لمصالحهما العليا، ويعد تدعيمًا للقضية الفلسطينية وإيقافًا لخطط الضم التي كانت حكومة نتنياهو تخطط للشروع فيها.



