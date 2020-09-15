عبدالناصر محمد: مفيش لاعب في مصر يستحق أكثر من 10 ملايين جنيه.. كارتيرون مدرب مغامر.. وهذا سر غضب الأهلاوية من تجربة بيراميدز.. حوار

يستعد عبدالناصر محمد لخوض تجربة جديدة في الدوري العماني، بعد فترة من ابتعادة عن التدريب دامت نحو 7 أشهر.





رحل عبدالناصر محمد عن نادي مصر في شهر فبراير الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري، رغم الأداء الجيد.





عبدالناصر محمد "يتحدث لـ صدى البلد" عن وجهته المقبلة، وسبب ابتعاده عن التدريب، ورأيه في تجربة بيراميدز، والعديد من الأمور التي تخص الكرة المصرية.





هل توليت تدريب بهلاء العماني رسميا مثلما يتردد؟

لا، ليس رسميا، توصلت إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي بهلاء، وسوف أسافر خلال 10 أيام لتوقيع العقود.





ما سبب ابتعادك عن التدريب لفترة طويلة؟

الكرة توقفت فمصر خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا، ولكن مع عودة النشاط تمت إقالة بعض المدربين، لكن للأسف الوكلاء يختارون الحصان الرابح " الأسماء التي تمتلك خبرة كبيرة في المسابقة"، ايضا بعض الأندية للأسف تفضل المدرب صاحب الخبرة حتى لا يلقى اللوم عليهم حال حدوث إخفاق.





هل تم فرض شروط عليك قبل وكيل في وقت سابق من أجل تسهيل تدريبك لفريق ما؟

لا بصراحة، ليس هناك شروط معينة، الوكيل يحصل على نسبته فقط.





دعنا نتحول للحديث عن بعض الأمور التي تخص الكرة المصري.. ما رأيك في تجربة بيراميدز؟

أتمنى تكرار تجربة بيراميدز، مع ألتزام كل الأندية المصرية بقواعد اللعب النظيف مثلما يحدث في أوروبا، والجماهير لابد أن تعلم أن هذه رياضة وليست خناقة.





الأهلي لم يكن له منافسا على الصفقات قبل ظهور بيراميدز، حيث كان الوحيد المتسحوذ على الصفقات السوبر، ولكن مع دخول بيراميدز في منافسة الأهلي، بدأ ت جماهير الأهلي على السوشيال ميديا يهاجمون من بيراميدز





ما رأيك في صفقة رمضان صبحي؟

الأسعار في مصر مرتفعة ومبالغ بيها بشكل كبير للغاية، إذا تحدثنا من ناحية قيمة الصفقة نجد انها لا تستحق هذا الرقم، لكن بالنسبة لاختيار اللاعب لنادي بيراميدز فهذا قراره وهو حر، كل يبحث عن مصلحته المادية، الأنتماء لم يعد كما كان في السابق، الأنتماء حاليا هو الإخلاص للمكان الذي تعمل به.





كم يساوي أغلى لاعب في مصر من وجهة نظرك؟

لا يوجد لاعب في مصر يساوي أكثر من 10 ملايين جنيه، خصوصا أن الدوري المصري بدون جماهير.





ما رأيك في مستوى فريق الإسماعيلي؟

نادي الإسماعيلي يحتاج إلى أبنائه كنت أرى أن الكابتن عماد سليمان كان الأنسب لتولي المهمة في هذا الوقت الوقت بدلا من ريكاردو.





ما تقييمك لـ فايلر وكارتيرون؟

فايلر مدرب جيد ونجح في تطوير أداء العديد من اللاعبين في النادي الأهلي وهذا شيئ جيد وسيصبح أفضل مع مرور الوقت.





كارتيرون ايضا مدرب محترم ومغامر بإشراك للناشئين وهي خطوة صحيحة، للكن يجب ألا يعطهم الفرصة مرة واحدة.





ما الفريق الذي ترشحه للتتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؟

من خلال متابعتي للدوري المصري أرى فرص الأهلي والزمالك متساوية، لكن بصراحة لست متابعا للكرة المغربية لتحديث الفريق الأقرب للتتويج باللقب.