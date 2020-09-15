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أخبار البلد

مطار القاهرة: وصول وسفر 16 ألف راكب اليوم على متن 145 رحلة جوية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:36 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الثلاثاء، تسيير نحو 145 رحلة طيران دولية، نقلت على متنها نحو 16 ألف راكب إلى عواصم ودول العالم المختلفة.

وأقلعت من مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، نحو 72 رحلة على متنها عدد ركاب يبلغ 8627 راكبا، فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 73 رحلة تنقل على متنها 7786 راكب قادمة من عدة وجهات دولية .

تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتطبق المطارات المصرية، منذ منتصف أغسطس الماضي، قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من الجنسيات الأجنبية دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، وعدل القرار مع مطلع سبتمبر ليشمل المصريين، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، وسمح قرار الحكومة للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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