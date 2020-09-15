محمد رشاد يوجه يوجه رسالة مؤثرة لـ متابعيه

نشر الفنان محمد رشاد صورة جديدة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









وعلق محمد رشاد على الصورة قائلا "كل اللي وصلت له من شهرة و نجاح .. الفضل فيه يرجع إلي توفيق الله و دعوات أمي و محبتكم ليا أحمد الله و أشكر فضله وأدعو لأمي بالصحة و العافية أشكركم من قلبي دامكم الله سر سعادتي و نجاحي".













وكانت الأيام الماضية شهدت حالة من الجدل حيث أعلن محمد رشاد، انفصاله من مى حلمي عبر حسابه على إنستجرام وقام بحذف صورها.









وعلق الفنان محمد رشاد على خبر انفصاله عن الإعلامية مى حلمى، والأسباب التى أدت إليه.





وقال محمد رشاد، فى لقاء تلفزيوني له عبر برنامج "et بالعربي"، "ليس هناك شيء يمكن أن أقوم به.. إحنا انفصلنا وكل شيء قسمة ونصيب، وبس مش هنكمل اكثر من كده".











